ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 19 серпня

Економічні матеріали Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Працівники переходять із сільського господарства в торгівлю» пише - кількість зайнятих у сільському господарстві за 10 років в Україні скоротилася на більш ніж мільйон осіб. Паралельно зросла кількість працевлаштованих у торгівлі...

http://delo.ua/business/rabotniki-perehodjat-iz-selskogo-hozjajstva-v-torgovlju-163119/

* * *

Також «Діло» в статті «У Газпромі шукають нові методи ціноутворення на газ» пише - стратеги "Газпрому" заговорили про зміну формули утворення ціни на газ, яка зараз прив`язана до нафти. У Газпромі зазначають, що ця прив`язка можлива за однакового попиту та пропозиції на нафту і газ. Зараз же цей баланс порушений...

http://delo.ua/world/v-gazprome-ischut-novye-metody-cenoobrazovanija-na-gaz-163122/

* * *

Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Сталі потрібні інвестиції», в якому пишуть - скорочення обсягів виробництва сталі і робота підприємств на зношенні - основні ознаки роботи металургії за час незалежності. Але для подальшої ефективної роботи необхідні мільярдні інвестиції...

http://markets.eizvestia.com/full/stali-nuzhny-investicii

* * *

Також «Економічні відомості» публікують матеріал «У пошуках моделі», в якому пишуть - СП з «Газпромом» доцільно створити після реструктуризації НАК «Нафтогаз України» і виведення газотранспортної системи в окреме підприємство...

http://markets.eizvestia.com/full/v-poiskah-modeli

* * *

«Економічні відомості» у матеріалі «Ностальгія погубила машинобудівників» пише - прийнято вважати, що машинобудівна галузь чи не найбільше постраждала від розриву технологічних зв`язків під час розпаду Радянського Союзу. Але, можливо, сильніше вона постраждала від наполегливих спроб реанімувати ці зв`язки без урахування реалій нового часу...

http://markets.eizvestia.com/full/nostalgiya-pogubila-mashino-stroitelej

* * *

Газета «Сьогодні» у публікації «Батьківщина змін»: Турчинов і Яценюк об`єднаються?» пише - Яценюк став би лідером опозиції № 1 на волі, а яка вигода Турчинову - незрозуміло...

http://www.segodnya.ua/news/14280030.html

* * *

Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Збитки в 17 млрд. руб. від викупу акцій "Ростелекому" держава візьме на себе» пише - збитки, які Агентство зі страхування внесків отримало від викупу акцій "Ростелекому" під час санації банку «КИТ фінанс», держава візьме на себе. На вчорашній день вони становили близько 17 млрд. руб...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1344309/ubytki_gosudarstvu

* * *

Видання «Известия» в публікації «Стратегія 2020» не влаштувала Мінекономрозвитку» пише - експертів критикують за розрахунок на нафтові доходи і розпливчастість у формулюваннях...

http://www.izvestia.ru/news/497831

* * *

(УНІАН)