Дорогі памперси та презервативи: як змусити імпортерів грати за чесними правилами?

Інформація про можливе подорожчання окремих товарів фармацевтичного призначення через повернення ПДВ прогнозовано зацікавила громадськість. Найбільше розмов було навколо двох позицій – дитячих підгузків та презервативів. І не дивно, адже ці дуже популярні (і при цьому недешеві) товари користуються стабільним попитом широких верств населення.

У липні ц. р. Кабінет Міністрів України своєю постановою виключив презервативи та дитячі пелюшки зі списку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ. Відразу ж після прийняття цього рішення продавці підвищили ціни на памперси – подекуди на 30%. Це викликало обурення в суспільстві. 8 серпня уряд відмінив розпорядження про обкладення податком на додану вартість деяких товарів медичного призначення. Як повідомив прем`єр-міністр України Микола Азаров, "уряд відмінив розпорядження, підготовлене МОЗ, про запровадження податку на додану вартість на деякі товари медичного призначення, в тому числі памперси. Зараз доручено всім контролюючим органам перевірити, щоб продавці повернулися до тих цін, які були". Здавалось би, все добре, що добре закінчується. Але давайте детальніше розберемося у ситуації.

Після новини про подорожчання підгузків та презервативів усіх собак повісили на уряд. Але виглядає так, що суспільний осуд схилився трохи не в той бік. Взагалі, вся ситуація схожа на погано зрежисований спектакль: на урядовому рівні ще не було ухвалено жодних рішень, а торгівці (з подачі імпортерів) вже кинулися змінювати цінники, включаючи у вартість товарів сумнозвісні 20% ПДВ. Можливо, хтось сподівався, що через штучний ажіотаж українці зметуть з полиць залишки товарів. А вже потім можна підвищувати ціну як завгодно, аргументуючи подорожчання високим попитом споживачів. Такі трюки монополісти час від часу практикують і залишаються у виграші від надприбутків. За підрахунками фахівців, різниця цін, яку платить за підгузки і контрацептиви імпортер і пересічний споживач, вражає. За памперси українці викладають зі своїх гаманців дві ціни, а за гумові вироби – переплачують у 15(!) разів.

«Постає логічне запитання: хто отримує у такий спосіб надприбутки? Звісно, не аптеки і торговельна мережа. Вони виставляють свої надбавки у межах закону. Зважаючи на колосальний рівень конкуренції, утримати монопольно високу ціну продавцям і не вдалося б. Отже, виходить, що значні прибутки отримують імпортери. Швидше за все, вони є монополістами. І це їхнє монопольне становище дає їм можливість невиправдано сильно підвищувати ціни на соціально значущі товари», - зазначив виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко.

Скидається на те, що і чергове, необґрунтоване, підвищення цін імпортери та їхні лобісти спланували заздалегідь. І вкотре сподівалися зірвати солідний куш. Але гру зацікавлених осіб зірвало урядове рішення про повернення підгузків, презервативів та інших товарів медичного призначення в перелік медичних товарів, що не обкладаються ПДВ. Крім того, прем’єр Азаров дав вказівку Антимонопольному комітету розібратися у ситуації, і, схоже, скоро ми дізнаємося багато нового про махінації імпортерів в Україні.

Однак, не виключено, що ті у свою чергу вдадуться до безпрограшної схеми – монопольної змови. Тим більше, що таке практикувалося не раз. Коли монополісти домовлялися «покарати» тих, хто не бажає грати за їхніми правилами, і на якийсь період часу обмежували надходження тої чи іншої продукції на національний ринок. В результаті створювався штучний дефіцит товарів, і з часом українцям нічого не залишалося, як купувати потрібну річ за цінами, які нав’язував імпортер. Певним чином підтверджують такі неприємні думки те, що навіть після того, як уряд повернув памперси в зону пільгового оподаткування, вони так і не почали дешевшати: ціни як "стрибнули" напочатку серпня, так і по сьогодні не поспішають повертатись на висхідні позиції.

Що в такій ситуації робити державі? Вмовляти постачальників тримати ціни – абсолютно неефективно. Можна пробувати "заходити" з боку торговельних мереж та вмовляти або спонукати їх "не накручувати". Скажімо, про безпідставність підвищення цін на памперси-презервативи та можливість зниження її за рахунок ліквідації певних тіньових схем на шляху до покупця говорять і в Державній податковій службі України. Керівництво ДПСУ повідомляє про домовленість з учасниками аптечного ринку про можливість знизити ціни на 10% від цін, що склалися на 1 серпня. Але, в будь-якому випадку, продавець не може і не буде працювати собі в збиток, тобто, не зможе продавати товар, дешевше, ніж отримав його у постачальника. Тож "коригуючі" заходи на етапі продажів потрібного результату - отримання виправданої для покупця ціни - не дадуть.

Єдина можливість – радикальні зміни стратегічного спрямування, які б дозволили національному виробнику вийти на ринок та створити гідну конкуренцію товарам іноземного виробництва. Зрозуміло, що йдеться не лише про цінову, але й про якісну конкуренцію, бо "дешевий і паршивий" товар зрештою не буде потрібен ані споживачу, ані виробнику, ані державі як такій. Значить, під лозунг "Купуй українське" треба швидко створювати й товар відповідної якості.

Іншого виходу у нас немає. Україна сьогодні посідає одне з перших місць із захворюваності на СНІД. Не останню роль зіграла і дорожнеча засобів контрацепції. Багатьом молодим людям презервативи просто недоступні. Тож на ринку цих товарів мають відбутися зміни.

В уряді, схоже, теж це розуміють. Недарма у своїх останніх заявах прем’єр Азаров наголошує на необхідності налагодити виробництво товарів фармацевтичної групи на українських підприємствах. Та й не тільки фармацевтичної. Тим більше, що вітчизняна промисловість має значний (і в багатьох випадках нереалізований) потенціал для освоєння і випуску конкурентоспроможної продукції.

Побоювання, що українці знехтують вітчизняними виробами на користь імпортних, можуть виявитись марними. Бо вже зараз більшість населення воліла б відмовитись від неякісних товарів широкого вжитку китайського чи турецького виробництва і повернутися до вітчизняного. Тож такий підхід стане найкращим. І вгамує апетити монополістів. Бо здоров’я української нації важливіше за надприбутки купки монополістів.

Залишається тільки сподіватися, що перехід від слів до діла буде швидким і безболісним…

Ірина Говорунова