Головне на 19 серпня

Фінанси

Дефіцит державного бюджету за січень-липень склав 8,6 млрд. грн., що в 3,2 рази менше, ніж за відповідний період 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра фінансів України Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

За його словами, доходи держбюджету склали 168,8 млрд. грн., у тому числі доходи загального фонду - майже 143 млрд. грн. Витрати держбюджету за вказаний період склали 175,3 млрд. грн., у тому числі видатки загального фонду - 152,2 млрд. грн. За даними Мінфіну, за 7 місяців сума відшкодування податку на додану вартість склала 25,4 млрд. грн., що в 2,6 рази більше, ніж за відповідний період минулого року.

«По ПДВ на сьогодні за даними податкової служби в умовах дії нового Податкового кодексу заборгованості не існує», - сказав А.МЯРКОВСЬКИЙ.

Крім того, він зазначив, що з держбюджету було профінансовано дефіцит НАК «Нафтогаз України» в сумі 8,5 млрд. грн. Залишки коштів уряду, включаючи валютні, на 1 серпня поточного року становили 34,1 млрд. грн. на сьогодні їх сума становить близько 30 млрд. грн.

Національний банк України розширив максимально допустиму амплітуду річних коливань курсу гривні до долара з 2% до 5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Нацбанку Юрій КОЛОБОВ сьогодні на брифінгу.

За його словами, такі дії регулятора передбачені раніше досягнутими домовленостями з Міжнародним валютним фондом в контексті підвищення гнучкості курсу національної валюти.

При цьому керівництво НБУ відзначає, що на поточний момент немає ніяких підстав і передумов для одномоментного посилення або ослаблення гривні в зазначених параметрах.

За даними Нацбанку, станом на 17 серпня чисті валютні надходження від нерезидентів склали 9,4 млрд. дол.

У серпні ц.р. обсяг міжнародних валютних резервів збільшився з 37,8 млрд. дол. до 38,2 млрд. дол.

У січні-липні 2011 року жителям України було призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 97,2 млн. грн., що на 63,4 млн. грн. більше, ніж у січні-липні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначено у розмірі 86,2 млн. грн., у сільській – 11 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-липні 2011 року було призначено 804,2 тис. сімей (94,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), із них у міській місцевості – 640,6 тис., у сільській – 163,6 тис. Порівняно з січнем-липнем 2010 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, збільшилася на 448,7 тис., або в 2,3 разу.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім`ю в липні ц.р. збільшився порівняно з липнем 2010 року на 10,3% – до 73 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано в Києві і Полтавській області (181,7 - 146,1 грн.), найменший – у Закарпатській, Херсонській і Рівненській областях (11,8 - 17,8 грн.).

Рішення про подальшу долю «Родовід Банку» буде прийматися 15 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Національного банку України Юрій КОЛОБОВ сьогодні на прес-конференції.

«15 вересня буде прийматися рішення. Попередньо, згідно з раніше досягнутою домовленістю, це буде банк поганих активів для державних банків», - сказавши Ю.КОЛОБОВ.

За його інформацією, вкладникам «Родовід Банку» вже виплачено 3,2 млрд. грн. через «Ощадбанк». Решта коштів вкладники розмістили на депозитах «Ощадбанку». «Ніякої заборгованості перед вкладниками «Родовід Банку» немає», - зазначив Ю.КОЛОБОВ.

Інвестори активно виводять гроші з фондів, що вклалися в акції країн БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай) через низькі показники прибутку, що ставить під сумнів майбутнє одного з найпривабливіших класів активів останнього часу, повідомляє Reuters.

Розмір сукупних активів таких фондів скоротився на чверть до позначки трохи вище 28 млрд. дол. з рекордно високого рівня 38 млрд. дол. в 2007 р. Кумулятивний чистий відтік з березня 2010 р. виріс до 9,5 млрд. дол.

Для порівняння, фонди, що інвестують в Азіатсько-Тихоокеанський регіон, окрім Японії, зафіксували приплив близько 4 млрд. дол. за той же період, а значить, інвестори віддають перевагу більш широкому охопленню вкладень, щоб скоротити ризики.

Інші фонди, такі як взаємні фонди, що інвестують в золото та дорогоцінні метали, сукупно залучили 4,5 млрд. дол.

Енергетика

Україна готує пропозиції російській стороні щодо співпраці у газовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«На превеликий жаль, МІЛЛЕР (Олексій МІЛЛЕР - глава ВАТ «Газпром» - УНІАН) жодних нам пропозицій не передав. О.МІЛЛЕР і російська сторона чекають пропозицій від нас. Вони сформулювали приблизно, що вони хочуть. Ми зараз вивчаємо і думаємо над тим, а що ми можемо запропонувати російській стороні для проведення переговорів. Ось якщо коротко», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр зазначив, що на сьогоднішній день українська сторона не передавала російській стороні жодних пропозицій про співпрацю в газовій сфері. «І не могло бути передано, тому що питання це перебуває у стадії обговорення і вивчення. Коли закінчиться вивчення, ми розглянемо його і тоді говоритимемо про це цілком непевне», - наголосив глава українського уряду.

Російська Федерація не сумнівається в легітимності підписаних контрактів на постачання газу між Росією і Україною.

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив в ексклюзивному інтерв`ю телеканалу RT керівник Міненерго Росії Сергій ШМАТКО.

Міністр також вважає, що ситуація навколо російсько-українських газових контрактів не позначиться на стабільності постачань російського газу до Європи.

«Ми жодним чином не сумніваємося в легітимності підписаних контрактів на постачання газу між Росією і Україною", - сказав він.

«Ми, як і раніше, виходимо з того, і завжди виходили, що підписані контракти і домовленості повністю відповідають і нормам міжнародного права і духові наших міжурядових угод, тому ми ніколи не сумніваємося в легітимності підписаних контрактів", - додав міністр.

Він також висловив сподівання, що РФ і Україна знайдуть прийнятні умови для розширення стратегічної співпраці у сфері газу на взаємовигідній основі.

«Що ж до висловлювань про те, що можуть бути подані в судовому порядку позови в частині розірвання договорів, ми живемо в правовому середовищі, тому у кожної сторони є, безперечно, право звернутися до суду і підтвердити чи запитати легітимність підписаних договорів. Якщо українські партнери якимсь чином приймуть таке рішення - це їх вибір, але мені видається, що сьогодні ми ведемо непрості, дуже важливі стратегічно для наших країн переговори, і, як правило, ми завжди домовлялися", - сказав він.

За словами міністра, принципова позиція російської сторони полягає в тому, що двостороння співпраця з Україною у сфері постачань газу не повинна позначатися на стабільності постачань палива Європі. "У нас підписані довгострокові транзитні договори з Україною. Ми впевнені в тому, що ці договори виконуватимуться, зокрема українською стороною, і з нашого боку", - сказав С.ШМАТКО.

Він відзначив, що рівень діалогу між Європою, Україною і Росією практично дозволяє виключити повторення будь-яких сценаріїв пов`язаних з обмеженням постачань російського газу до Європи. "Ми навпаки робимо великі зусилля, щоб розширити присутність Росії в цій частині на європейському ринку", - заявив міністр енергетики РФ.

Державний концерн «Ядерне паливо» вирішив рекомендувати уряду затвердити як майданчик під розміщення заводу з фабрикації ядерного палива майданчик у смт Смоліно (Кіровоградська область).

Про це повідомляє прес-служба держконцерну, з посиланням на рішення, прийняте на засіданні спеціальної комісії, що створена при «Ядерному паливі» у четвер, 18 серпня.

Згідно з повідомленням, на розгляд комісії було надано інформаційні матеріали щодо трьох майданчиків. Крім майданчика у Смоліно, експерти також оцінювали майданчики в районі Жовтих Вод (Дніпропетровська обл.), а також у районі м. Славутич (Київська обл.).

Майданчик у Смоліно визнано таким, що найбільш відповідає встановленим критеріям і вимогам для розміщення заводу з виробництва ядерного палива, повідомляється в прес-релізі концерну.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ провів зустріч з головою правління ВАТ «Укрнафта», найбільшої в країні нафтовидобувної компанії, Пітером ВАНХЕККЕ.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

«Діяльність «Укрнафти» повинна бути спрямована на розвиток», - сказав М.АЗАРОВ в ході зустрічі.

Згідно фотозвіту про зустріч, розміщеному на офіційному веб-сайті уряду України, на зустрічі також був присутній міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) проводить дослідження на предмет дотримання учасниками ринку скрапленого газу вимог конкурентного законодавства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ, з посиланням на виконуючого обов`язки глави АМКУ Рафаеля КУЗЬМІНА.

У повідомленні наголошується, що підставою для дослідження стало підвищення цін на скраплений газ в середньому на 17%.

За словами Р.КУЗЬМІНА, вимоги про надання пояснень щодо цінової ситуації були направлені найбільшим вітчизняним виробникам скрапленого газу, зокрема, ПАТ «Укрнафта» (найбільший виробник скрапленого газу в Україні), ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», Лисичанському НПЗ ( ПрАТ «ЛИНІК», Луганська обл.), ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) та ін.

АМКУ відзначає, що в разі доведення факту вчинення антиконкурентних узгоджених дій на ринку порушників загрожують штрафні санкції до 10% річного доходу.

На шахті ім. Стаханова (ПАТ „Укрвуглебуд”) у м. Димитров Красноармійського району Донецькій області проводяться роботи з підняття тіл двох загиблих гірників.

Як повідомляє прес-служба МНС України, гірники загинули учора ввечері на горизонті 825 м внаслідок обвалу порід крівлі.

До робіт з підняття тіл залучено чотири відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

Робота шахти не припинялася. Причина обвалу породи встановлюється.

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(УНІАН)