Янукович: європейський вибір є основою зовнішньополітичної ідентичності України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що рух у сторону Європи є однозначним зовнішньополітичному вибором України.

Про це глава держави пише у своїй статті для «Дзеркала тижня. Україна», присвяченій 20-річчю Незалежності України.

«Попри труднощі, головний крок вже зроблено: ми остаточно визначилися зі своїм майбутнім. Європейський вибір став основою зовнішньополітичної ідентичності України. А європейські цінності - основою нашого розвитку», - пише В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми впевнені, що Угода про асоціацію і про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі - це те, що сьогодні потрібно і Україні, і Європейському Союзу. Сподіваємося, що це зрозуміють і наші партнери», - заявляє Президент України.

«Україна не просто хоче бути європейською країною. Цей географічний факт не потребує зайвих підтверджень. Ми хочемо долучитися до великого європейського проекту - розбудови єдиної Європи на основі цінностей свободи, демократії і прав. Долучитися в складний час, прагнучи одержати не субсидії чи поблажки, а можливості і права . Долучитися, всупереч жорсткому тиску і свідомому гальмуванню, на правах рівних партнерів. Долучитися - заради нашого спільного майбутнього», - вважає Президент.

Разом з тим, В.ЯНУКОВИЧ відзначає, що Україна глибоко усвідомила, що європейський прогрес неможливий без добросусідських відносин з Росією.

«Роки незалежності неспростовно довели, що такі відносини можливі тільки на основі чіткого дотримання двостороннього балансу національних інтересів і взаємної поваги. Держава і її керівництво зроблять усе від них залежне для розбудови такого балансу», - відзначив він.

Також глава держави наголосив на важливості відносин із США і Китайською Народною Республікою. За його словами, Україна і далі розвиватиме співпрацю з НАТО й іншими інститутами з питань безпеки в Європі. «Національний прагматизм, в основі якого закладено інтереси українського громадянина, - це наш орієнтир у побудові відносин з іншими державами», - відзначає В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми знаємо, що робити, і усвідомлюємо, як цього досягти. Ми визначили стратегію розвитку, і нам вистачить політичної волі для її реалізації. Європейська демократична багата Україна, вільна держава, в якій людина відчуватиме себе захищеною, - це наша мета, і її буде досягнуто.. Ця мета об`єднує всіх українців, незалежно від політичних смаків чи віри. Шлях до її досягнення безальтернативний - це глибока модернізація країни. На цьому шляху ми сподіваємося на підтримку всіх європейців», - пише Президент.

«Прийде час, і десь за десять років Україна буде в Європейському Союзі, ввійде в коло розвинених країн. Я в цьому переконаний», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.