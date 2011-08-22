Курс НБУ на 22.08.11
01:15, 22 серпня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 22.08.11100 USD - 797.1500 (19 серпня - 797.1000)100 EUR - 1146.7003 (19 серпня - 1145.3530)10 RUR - 2.7234 (19 серпня - 2.7570)Облікові курси банківських металів на 22.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-148429.33 (19 серпня-143039.60)961 XAG 10 Срібло-3346.44 (19 серпня-3213.91)962XPT10Платина-149146.77(19 серпня-146746.11)964XPD10Паладій-59547.10 (19 серпня-61934.67)
Офіційний курс НБУ на 22.08.11
100 USD - 797.1500 (19 серпня - 797.1000)
100 EUR - 1146.7003 (19 серпня - 1145.3530)
10 RUR - 2.7234 (19 серпня - 2.7570)
Облікові курси банківських металів на 22.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-148429.33 (19 серпня-143039.60)
961 XAG 10 Срібло-3346.44 (19 серпня-3213.91)
962XPT10Платина-149146.77(19 серпня-146746.11)
964XPD10Паладій-59547.10 (19 серпня-61934.67)
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