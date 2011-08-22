Курс НБУ на 22.08.11

Офіційний курс НБУ на 22.08.11100 USD - 797.1500 (19 серпня - 797.1000)100 EUR - 1146.7003 (19 серпня - 1145.3530)10 RUR - 2.7234 (19 серпня - 2.7570)Облікові курси банківських металів на 22.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-148429.33 (19 серпня-143039.60)961 XAG 10 Срібло-3346.44 (19 серпня-3213.91)962XPT10Платина-149146.77(19 серпня-146746.11)964XPD10Паладій-59547.10 (19 серпня-61934.67)

Офіційний курс НБУ на 22.08.11 100 USD - 797.1500 (19 серпня - 797.1000) 100 EUR - 1146.7003 (19 серпня - 1145.3530) 10 RUR - 2.7234 (19 серпня - 2.7570) Облікові курси банківських металів на 22.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-148429.33 (19 серпня-143039.60) 961 XAG 10 Срібло-3346.44 (19 серпня-3213.91) 962XPT10Платина-149146.77(19 серпня-146746.11) 964XPD10Паладій-59547.10 (19 серпня-61934.67)

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