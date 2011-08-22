Анонс на 22 серпня

22.08.2011 Прес-конференція: «Чи зможе держава вирішити житлову проблему українців?» Підписання угоди між ФПУ та ФДМУ Розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю послуг ТЕО «LNG-термінал»

* Пресс-конференция на тему: «Сможет ли государство решить жилищную проблему украинцев?». Участники: Игорь Лысов, зам.председателя Комитета по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики ВРУ; Леонид Рысухин, председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству. * Состоится торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между Фондом государственного имущества Украины и Федерацией профсоюзов Украины. * Розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю «74.20.3 Інженерні послуги (послуги з розробки техніко-економічного обґрунтування Національного проекту «LNG-термінал» - морський термінал із приймання скрапленого природного газу)». * На вокзалі ст. Житомир відбудеться урочисте відкриття електрифікації дільниці Фастів-Житомир та відправлення у перший рейс електропоїзду підвищеного комфорту сполученням Житомир-Київ-Житомир. *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

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