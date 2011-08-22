Палестинські угруповання у Секторі Газа погодились припинити обстріл Ізраїлю
08:53, 22 серпня 2011Різне
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Усі палестинські угруповання у Секторі Газа погодились припинити обстріл Ізраїлю, заявив Associated Press представник руху ХАМАС.
За його словами, перемир’я між угрупованнями та Ізраїлем набере чинності ввечері у неділю.
Як сказав представник ХАМАС, угоду було досягнуто за посередництва Єгипту.
Єгипетський чиновник повідомив палестинцям про те, що Ізраїль припинить вогонь лише у тому разі, якщо палестинські угруповання першими зроблять це, відзначає «Газета.ру».
Припинення вогню поки офіційно не оголошено й ізраїльська сторона поки не прокоментувала заяву представника ХАМАС.
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