Усі палестинські угруповання у Секторі Газа погодились припинити обстріл Ізраїлю, заявив Associated Press представник руху ХАМАС.

За його словами, перемир’я між угрупованнями та Ізраїлем набере чинності ввечері у неділю.

Як сказав представник ХАМАС, угоду було досягнуто за посередництва Єгипту.

Єгипетський чиновник повідомив палестинцям про те, що Ізраїль припинить вогонь лише у тому разі, якщо палестинські угруповання першими зроблять це, відзначає «Газета.ру».

Припинення вогню поки офіційно не оголошено й ізраїльська сторона поки не прокоментувала заяву представника ХАМАС.