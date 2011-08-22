Печерський суд 29 серпня розпочне допит свідків у справі Луценка

29 серпня о 09.15 Печерський районний суд Києва почне допит свідків у кримінальній справі, порушеній проти екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ.

За його словами, відповідне рішення після завершення оголошення письмових свідчень трьох з п`яти потерпілих по «квартирному епізоду» справи, даних ними на досудовому слідстві, оголосив головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК. Таким чином, суддя задовольнив прохання підсудного про надання йому часу для підготовки до зазначеної стадії судового процесу.

О.БАГАНЕЦЬ відзначив, що, у той же час, Ю.ЛУЦЕНКУ і стороні захисту не відомий перелік та порядок допиту свідків (таких у справі з боку звинувачення налічується більше 150), оскільки головуючий у своєму рішенні цього не вказав.

Також адвокат зазначив, що після того, як із зали судового засідання за нібито порушення порядку були вилучені журналісти, представники прокуратури заявили клопотання про його відвід за те, що нібито між О.БАГАНЦЕМ та Ю.ЛУЦЕНКОМ виникла неузгодженість у процесуальних діях. Зокрема, як сказав адвокат, він заявляв клопотання про те, щоб до суду були викликані на допит всі потерпілі, в той час як його підзахисний заперечував проти виклику двох потерпілих через важкий стан їх здоров`я. Однак, за словами адвоката, суд не взяв до уваги зазначене клопотання і не став виносити його на розгляд.