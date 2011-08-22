Янукович звільнив сімох заступників керівників міністерств та відомств

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Тетяну КОРНЯКОВУ з посади заступника міністра палива та енергетики України.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Іншими указами Леоніда ДУДКУ звільнено з посади заступника міністра вугільної промисловості України, Віталія КРАВЧЕНКА - з посади заступника міністра промислової політики України, Юрія МАРЧУКА - з посади першого заступника голови Державного комітету лісового господарства України.

Усіх посадовців звільнено відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

Також В.ЯНУКОВИЧ звільнив Антона ПАРУСОВА з посади першого заступника голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Євгена МАКСИМЧУКА - з посади заступника голови правління Пенсійного фонду України відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України та Валентина КОРОНЕВСЬКОГО - з посади заступника голови правління Пенсійного фонду України згідно з поданою ним заявою.