Анонс на 23 серпня

* На 19 залізничних вокзалах України відбудеться соціальна акція «День здоров`я», присвячена 20-й річниці Незалежності України. У рамках акції на вокзалах Луганська, Івано-Франківська, Львова, Рівного, Тернополя, Чернівців, Ужгорода, Миколаєва, Одеси, Херсона, Харкова, Хмельницького, Вінниці, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Запоріжжя, Сімферополя та Києва (ст. Дарниця та Київ-Пасажирський) проводитимуть заходи медичного профілактично-просвітницького проекту "майстерня здоров`я", в рамках котрого представники Всеукраїнського лікарського товариства та залізничних лікарень, мобільні офіси яких будуть розташовані в приміщеннях залізничних вокзалів, надаватимуть безкоштовні консультації. Акція завершиться о 13-00.

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров відвідає з робочою поїздкою об`єкти транспортної інфраструктури Києва, які вводяться в експлуатацію.

* Прес-конференція за участю керівництва Міністерства охорони здоров`я України, «Укрзалізниці» і профспілки залізничників і транспортних будівельників України.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Нові електронні мультимедійні видання проекту "Електронна Україна в часі і в просторі". Учасники: Олександр Барладін, гендиректор Інституту передових технологій; Ігор Бусол, заступник головного редактора Інституту передових технологій; Леонід Руденко, директор Інституту географії НАНУ, академік НАНУ; Олександр Гісем, вчитель-методист Міжнародної української школи; Ігор Тревого, президент Українського товариства геодезії і картографії, професор. Будуть представлені нові мультимедійні атласи. До 20-річчя незалежності України Інститут передових технологій завершує проект «Електронна Україна в часі і в просторі». Підготовлено 5 електронних атласів: Історія України, Адміністративно-територіальний поділ України, Україна туристична, Україна та її регіони, а також Космоатлас України. Видання характеризують історичне минуле і сьогодення України, її територіальний устрій, економіку, населення, природні ресурси, туристичний потенціал.

* Прес-конференція керівника групи радників голови НБУ Валерія Литвицького на тему: «Макроекономічний старт другого півріччя».

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