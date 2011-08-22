Головне на 22 серпня

Фінанси

Великі платники податків сплатили до бюджету 74,5 млрд грн

Великі платники податків у січні-липні сплатили до Державного бюджету України податків і зборів на суму 74,5 млрд грн, що складає 69,5% від загальної суми збору платежів до Держбюджету.

Про це сказав заступник голови Державної податкової служби України Олександр КЛИМЕНКО, повідомляє прес-служба ДПС.

У 2011 році критеріям великого платника податків, визначених Податковим кодексом України, відповідають 1146 платників, що становить 0,14% від загальної кількості платників податків.

За інформацією ДПС, основний обсяг платежів до Держбюджету склали платежі від підприємств переробної промисловості - 22,2 млрд грн, видобувної промисловості - 16,26 млрд грн, а також платежі від платників податків, що здійснюють операції з нерухомістю, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям - 13,29 млрд грн.

«Такі цифри ще раз підтверджують ефективність нових методів роботи з великими платниками. Наша установка на партнерство і взаємодовіру, створення сприятливих умов для ведення бізнесу, нові сервіси обслуговування оцінені з боку платників результативними показниками. Якщо торік за 7 місяців великими платниками було сплачено 49,3 млрд грн, то у цьому році ми вже маємо понад 74 млрд грн", - зазначив О.КЛИМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, ДПСУ планує створити єдиний національний офіс з обслуговування великих платників податків.

***

Fitch присвоїло «Альфа-Банку» рейтинг «B-»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло рейтинги ЗАТ «Альфа-Банк» (Україна): довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті «B-» зі «стабільним» прогнозом, короткостроковий РДЕ «B» і рейтинг стійкості «ccc».

Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.

Згідно з повідомленням, довгостроковий і короткостроковий РДЕ банку в іноземній валюті відображають оцінки Fitch щодо потенційної підтримки від акціонерів банку, у тому числі підтримки від найбільшого фінансового активу акціонерів, ВАТ «Альфа-Банк», Росія, і від їх інших великих бізнес-активів в Україні.

У той же час Fitch вважає, що готовність надати таку підтримку є обмеженою через: (І) непрямі відносини Альфа-Банку (Україна) з іншими операційними компаніями у власності його акціонерів, через які, на думку агентства, може бути надана підтримка в разі потреби , і (ІІ) приклад, коли підтримка не була надана в достатньому обсязі й своєчасно у період нестабільності на ринку 2009 р., в результаті чого єврооблігації «Альфа-Банку» (Україна) були обмінені на боргові зобов`язання з довшими термінами, а не погашені при настанні строку.

Також вказується, що рейтинг стійкості банку відображає значний рівень проблемних активів на його балансі, обмежену додаткову здатність абсорбувати збитки, чисті збитки, понесені у 2009-2010 рр.. і невисоку прибутковість до відрахувань під знецінення кредитів на тлі як і раніше непростого операційного середовища в Україні.

За даними Fitch, в кінці 2010 р. проблемні кредити «Альфа-Банку» (Україна) становили 24% кредитного портфеля, а ще 15% портфеля припадало на реструктуровані / пролонговані кредити, в той час як резерви під знецінення кредитів становили лише 16% кредитного портфеля.

Fitch вважає, що на кінець червня 2011 банк міг би підвищити резервування лише помірно, до 21% кредитного портфеля, без порушення мінімального рівня достатності загального капіталу за угодою Basel I у 8%. Несприятливий вплив на генерування капіталу за рахунок прибутку мали скорочення обсягів бізнесу і стрибок витрат зі створення резервів у 2009-2010 рр.., в той час як у першому півріччі 2011 р. банк був близький до рентабельності завдяки істотному скороченню відрахувань під знецінення.

Fitch відзначає сприятливий вплив на ліквідність банку в результаті припливу клієнтських коштів у секторі в цілому: зростання депозитів в «Альфа-Банку» (Україна) склало 27% в 2010 р. і 20% у першій половині 2011 р. Запас ліквідності банку був адекватним на кінець першого півріччя 2011 р., проте здатність здійснити виплати по існуючим єврооблігаціям на суму 420 млн дол. з амортизацією до жовтня 2012 р. як і раніше залежить від сприятливої ​​ринкової кон`юнктури.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Альфа-Банк» (Київ) зареєстровано у січні 2001 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року склали 28,786 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 24,432 млрд грн, зобов`язання - 25,613 млрд грн, статутний капітал - 3,716 млрд грн, власний капітал - 3,173 млрд грн.

«Альфа-Банк» у І півріччі збільшив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 13 разів - до 7,29 млн грн.

«Альфа-Банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Групп»

***

ПЕК

Для участі в конкурсі на розробку ТЕО будівництва LNG-терміналу подали заявки 9 компаній

Сьогодні конкурсна комісія з проведення першого етапу двоступінчатих торгів на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні LNG-терміналу розкрила заявки від учасників цього проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, за результатами розкриття заявок було названо 9 компаній, допущених для участі в конкурсі.

Зокрема, для участі в конкурсі заявки подали наступні компанії: Zagope (Португалія), Ramboll Oil&Gas (Данія), Socoin (Іспанія), Sener (Іспанія), Ambetech (США), ТОВ «ПрайсвотерхаусКуперс Україна» (PricewaterhouseCoopers) (Україна, м. Київ), Sveco Industry (Фінляндія), Technique Italy (Італія), Foster Wheeler Iberia (Іспанія).

За підсумками перегляду наявності в поданих заявках всіх необхідних документів конкурсна комісія пред`явила зауваження про відсутність деяких документів до однієї компанії - Zagope (Португалія).

Як повідомляв УНІАН, 1 липня ц.р. голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ сказав, що Державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал» оголосило відкритий тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування проекту будівництва морського терміналу з прийому зрідженого природного газу (LNG-термінал) на Чорноморському побережжі України.

В.КАСЬКІВ відзначив, що критеріями оцінки пропозицій будуть: ціна (гривні або євро); якість виконання (виконання аналогічних договорів, наявність фахівців відповідної кваліфікації); термін виконання.

Термін виконання ТЕО національного проекту «LNG-термінал – морський термінал з прийому зрідженого природного газу» становить 120 днів.

В.КАСЬКІВ відзначив, що на сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал в районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі).

Також В.КАСЬКІВ відзначив, що майбутній LNG-термінал в Україні не «конфліктуватиме» з проектом AGRI (проект з доставкт азербайджанського газу до Європи через чорноморське побережжя Грузії, де газ зріджуватиметься і танкерами морем доставлятися до Румунії й далі до Західної Європи).

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу зі спорудження терміналу з прийому зрідженого природного газу обсягом 10 млрд. куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

Згідно з планом роботи, до вересня 2011 року підприємство має забезпечити розробку ТЕО проекту. Тендер з вибору компанії-розробника ТЕО мали оголосити 19 січня 2011 року, але його було перенесено.

***

НКРЕ зберегла прогнозну оптову ціну на електроенергію на вересень

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегла прогнозну оптову ціну на електроенергію на вересень на рівні, встановленому для серпня - 596,48 грн за МВт/год. (без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на відповідне рішення регулятора від 11 серпня (постанова № 1455).

Прогнозна оптова ціна на електроенергію залишається незмінною з травня ц.р. На травень порівняно з квітнем ціна була підвищена на 3,2% - до 596,48 грн за МВт/год. (без ПДВ).

Таким чином, з початку року прогнозна оптова ціна зросла на 13,15% - з 527,12 грн за МВт/год., встановлених для січня, до 596,48 грн за МВт/год. для вересня.

НКРЕ прогнозує, що у 2011 році оптова ціна електроенергії на Оптовому ринку електроенергії в Україні зросте на 15-17%.

Довідка УНІАН. Прогнозна оптова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва і обсягів дотаційних сертифікатів. Енергопостачальні компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії при розрахунку роздрібних тарифів.

У 2010 році рівень прогнозної оптової ціни зріс на 13,8% - з 441,4 грн, встановлених для січня, до 502,5 грн за МВт/год/ (без ПДВ) у грудні.

За 2009 рік рівень прогнозної оптової ціни зріс на 8,7% - з 395,17 грн, встановлених для січня, до 428,55 грн за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

Прогнозна оптова ціна електроенергії у 2008 році зросла на 46,3% - з 270,12 грн, встановлених для січня, до 395,17 грн за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

У 2007 році прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію зросла на 20,9% - до 264,82 грн за МВт/год. (без ПДВ).

Прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію у 2006 році зросла на 16,05% - з 185,14 грн до 219 грн за МВт/год. (без ПДВ).

***

Міненерговугілля ініціює скасування пільгових тарифів на електроенергію для держшахт

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України розробило зміни до законодавства, згідно з якими пропонується скасувати застосування пільгових тарифів на електроенергію для державних вугледобувних об`єднань, а також дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія».

Про це йдеться у звіті про виконання плану Міненерговугілля за I півріччя, текст якого розміщено на офіційному сайті міністерства.

Міністерство, зокрема, розробило проект розпорядження Кабінету міністрів України, яким пропонується визнати таким, що втратило силу, розпорядження уряду від 23 травня 2007 року (№342), грунтуючись на рекомендаціях якого Національна комісія регулювання електроенергетики встановлює 25 державним вугільним об`єднанням тариф на рівні 1-го класу споживачів. Міністерство відзначає, що проект цього документа узгоджено Мінекономрозвитку, проте не узгоджено Мінфіном і НКРЕ. В даний час проект документа доопрацьовується.

Крім того, Міненерговугілля розробило законопроект, яким пропонується визнати таким, що втратив силу, п. 6 ст. 3 Закону України «Про державну підтримку і особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія», згідно з яким для дитячих центрів тарифи на житлово-комунальні послуги, а також електроенергію встановлюються на рівні, як для населення.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України розпорядженням від 23 травня 2007 року №342-р рекомендував Національній комісії регулювання електроенергетики перевести державні вугледобувні підприємства в розряд великих споживачів електроенергії (1-й клас) за умови 100% оплати за споживану електроенергію, і затвердив перелік з 25 підприємств, для яких рекомендовано встановлення даного рівня тарифу.

НКРЕ ухвалило відповідне рішення в червні 2007 року.

Роздрібний тариф для споживачів першого класу (великі споживачі) завжди значно нижчий за тариф другого класу (дрібні споживачі).

В даний час за пільговим тарифом одержують електроенергію 26 державних вугледобувних підприємств і одна приватна компанія ТОВ «Інтер-інвест вугілля» (м. Первомайськ, Луганська обл.), яку пов`язують з ММК ім. Ілліча.

У квітні 2010 року НКРЕ висловлювалася за доцільність збереження пільгових тарифів на електроенергію для вугледобувних підприємств.

На думку регулятора, підвищення цін на електроенергію для цієї категорії споживачів призвело б до збільшення вартості вугільної продукції, і, як наслідок, зростання оптової та кінцевої ціни на електроенергію для всіх груп споживачів.

***

«Нафтогаз» надав «Чорноморнафтогазу» безвідсотковий кредит на 1,3 млрд. грн.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» надала ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) безвідсотковий кредит на суму 1,278 млрд. грн.

Про це сказано в повідомленні ДАТ «Чорноморнафтогаз», опублікованому в інтернет-виданні ДКЦПФР.

У повідомленні наголошують, що договір про надання позики був підписаний 22 червня 2011 року, а кошти перераховані позичальнику 17 серпня.

Термін дії договору - до 31 грудня 2011 року.

Також у повідомленні зазначено, що позика надається на безвідсотковій основі з метою реалізації заходів, передбачених Програмою робіт ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2011 рік щодо забезпечення виконання планових показників видобутку природного газу.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного та Азовського морів.

В даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтові. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: по природному газу - 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату - 1231 тис. тонн, по нафті - 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».

***

Агро

Україна завершила збирання ранніх зернових, намолочено 34,2 млн. тонн

В Україні на 22 серпня завершено збирання ранніх зернових і зернобобових культур на площі 11,2 млн. га (100% від прогнозу), намолочено 34,2 млн. тонн зерна при врожайності 30,6 ц/га.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Пшениці зібрано 23,2 млн. тонн при врожайності 34,7 ц/га, ячменю - 9,5 млн. тонн при врожайності 25,6 ц/га, гороху - 389 тис. тонн, врожайність 15,4 ц/га, жита - 604 тис. тонн при врожайності 21,6 ц/га.

Крім того, намолочено 1,4 млн. тонн ріпаку при врожайності 17,3 ц/га.

За даними державних хлібних інспекцій Автономної Республіки Крим і областей на 18 серпня ц.р., на сертифіковані зернові склади надійшло 9,6 млн. тонн зерна (28% від намолоченого). Співвідношення продовольчої пшениці до фуражної становить у середньому 70% до 30%.

Зазначається, що в регіонах нарощуються темпи збирання пізніх круп`яних культур. Гречку зібрано на 38 тис. га (13% від прогнозу), намолочено 40 тис. тонн зерна, врожайність 10,5 ц/га. Просо обмолочено на 58 тис. га (35%), отримано 106 тис. тонн зерна при врожайності 18,4 ц/га.

***

Будівництво

Програма доступного житла з початку року профінансована на 58 млн грн

Програма «Доступне житло» з початку поточного року профінансована на 58 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції глава правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН.

«Що стосується 2011 року, то реально профінансовано під цю програму 58 млн грн, з яких 26 млн грн фактично використано, кошти спрямовано у вигляді підтримки громадянам - це 369 сімей в таких регіонах, як Закарпатська, Луганська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Чернігівська області та місто Київ», - сказав він.

Л. РИСУХІН нагадав, що Держфонд був задіяний у програмі доступного житла у четвертому кварталі 2010 року. У минулому році програма була профінансована на 71 млн грн, квартири отримали близько 600 сімей.

При цьому програма дала можливість розморозити будівництво 43 житлових об`єктів кошторисною вартістю близько 2 млрд грн. У даних об`єктах передбачається ввести в експлуатацію близько 6 тис. квартир, з яких 2,6 тис. квартир загальною площею 198 тис. кв. м на сьогоднішній день вже введені в експлуатацію, а решту житла планується ввести в експлуатацію цього року.

Л. РИСУХІН зазначив, що в цілому в поточному році планується забезпечити квартирами за програмою доступного житла близько 850-900 сімей в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з червня цього року почне надавати гранти за програмою «Доступне житло» на загальну суму 100 млн грн.

За даними фонду, у липні ц.р. 53 молодих сім`ї отримали державну підтримку в розмірі 37,8 млн грн. за програмою доступного житла.

Програма «Доступне житло» передбачає надання державної підтримки у вигляді 30% безповоротної субсидії від нормативної вартості житла громадянам, які перебувають на квартобліку, 70% вартості житла покупець сплачує самостійно.

***

МВС завершило додаткове розслідування справи щодо організатора афери "Еліта-Центр"

Головне слідче управління МВС України завершило додаткове розслідування кримінальної справи за обвинуваченням одного з організаторів афери, пов`язаної з будівництвом житлового комплексу «Еліта-Центр».

Про це УНІАН повідомили в Управління зв`язків з громадськістю МВС України.

Обвинуваченому, крім шахрайського заволодіння коштами громадян - інвесторів зазначеної групи компаній, також інкримінується зловживання службовим становищем та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. В результаті такої діяльності злочинного угруповання було завдано шкоду 1 тис. 693 громадянам. Збитки становлять понад 383 млн грн.

Під час додаткового розслідування у кримінальній справі правоохоронцями були встановлені місця розташування земельних ділянок площею 20 га і вартістю приблизно 60 млн грн, придбані за кошти, отримані в результаті злочинної діяльності. Загалом правоохоронцями забезпечено відшкодування збитків на суму понад 90 млн грн.

У даний час слідчі почали знайомити обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, будівельна афера "Еліта-Центр" була розкрита в лютому 2006 року в Києві.

У березні цього року кримінальну справу за обвинуваченням організатора афери "Еліта-Центр" Олександра ВОЛКОНСЬКОГО (ШАХОВА) було направлено на додаткове розслідування.

Разом з тим 16 березня 2009 Шевченківський райсуд Києва засудив одного із засновників групи компаній "Еліта-Центр" Ігоря ЦИГАНКА до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще один фігурант афери "Еліта-Центр" - громадянин ШЕСТАК - знаходиться в розшуку.

***

Єдиний держреєстр черговиків на отримання житла планується створити до 2013 року

Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов в Україні, буде створений до кінця 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції глава правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН.

«Програмою передбачено створення держреєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і таку роботу фонд уже починає проводити за дорученням міністерства. Завершити його плануємо до кінця 2012 року - це складна технічна робота», - сказав він.

За його словами, у Вишгороді Київської області та Харкові сьогодні реалізуються пілотні проекти зі створення таких реєстрів, завершення реалізації яких планується до кінця поточного року.

"Це буде окремий сайт і база буде публічною", - додав Л. РИСУХІН.

При цьому він уточнив, що вести реєстр буде держфонд, а для громадян, які перебувають на квартобліку, система просування по черзі не зміниться, з`явиться нова форма обліку черговиків, а також персональна відповідальність чиновників за ведення реєстру.

«Для людини нічого не змінюється, оскільки вона має право в кожному населеному пункті стояти на черзі», - зазначив Л. РИСУХІН.

Глава правління Держфонду не зміг озвучити передбачувані витрати на створення такого реєстру.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабміну від 11 березня ц.р., єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов, повинен бути створений до 1 січня 2012 року.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України своїм наказом затвердило форму подачі інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Для включення громадянина до реєстру необхідні дані про членів сім`ї, про місце проживання та житлове приміщення, а також заява про взяття на квартирний облік.

Реєстр представлятиме автоматизовану інформаційну систему збору, накопичення, надання, захисту та обліку інформації про громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Доступ до відомостей реєстру буде забезпечений через спеціально створений веб-сайт відповідно до чинного законодавства України.

Власником реєстру визначено Мінрегіонбуд, адміністратором - Державну спеціалізовану фінансову установу "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

***

Фондовий ринок

Індекс Української біржі в п`ятницю досяг річного мінімуму - експерти

Індекс Української біржі на торгах у п`ятницю, 19 серпня, досяг річного мінімуму.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, українські фондові ринки в п`ятницю продемонстрували значне зниження котирувань. Акції нафтовидобувної компанії «Укрнафта» на Українській біржі впали на 15,01% на фоні відсутності попиту на ринку. Торги акціями «Укрсоцбанку» закрилися падінням котирувань на 6,4%. Протягом чотирьох торгових сесій акції банку просіли на 13,0%.

За інформацією аналітиків, папери Алчевського металургійного комбінату на Українській біржі в п`ятницю знизилися на 5,56%. За підсумками чотирьох торгових сесій котирування підприємства впали на 17,5%. Папери генеруючої компанії «Центренерго» (-5,13%) у п`ятницю також торгувалися в мінусі, а з 15 серпня вони втратили 10,7%.

Аналітики також констатують, що в цілому за підсумками минулого торгового тижня індекс Української біржі впав на 10,3%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 19 серпня, обвалився на 7,22% - до 635,82 пункту. Загальний обсяг торгів склав 1 млрд. 201,7 млн. грн., при цьому близько 1 млрд. 200 млн. грн. припало на операції з державними борговими цінними паперами.

Індекс Української біржі впав на 5,98% - до 1634,46 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 328 млн. 708 тис. грн., з них на терміновому ринку - 159 млн. 992 тис. грн.

***

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, вдень до 27° тепла

Завтра, 23 серпня, в Україні очікуються короткочасні дощі, вдень до 27° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, за даними синоптиків, у вівторок утримається мінлива хмарність, вночі у західних, вдень і у більшості північних та східних областей місцями невеликий короткочасний дощ, окремі грози, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 21°; вдень 22-27°, на Закарпатті та Одещині 26-31°.

У Києві та Київській області вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 11-16°, вдень 22-27°, у Києві вночі 14-16°, вдень близько 25°.

Сьогодні, 22 серпня, температура води в Чорному та Азовському морях 20-25° (в районі Одеси 17, Євпаторії 15°), у Дніпрі біля Києва - 20°.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН