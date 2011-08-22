Курс НБУ на 23.08.11

Офіційний курс НБУ на 23.08.11100 USD США - 797.1500 (на 22 серпня - 797.1500) 100 EUR - 1148.9323 (на 22 серпня - 1146.7003) 10 RUR - 2.7248 (на 22 серпня - 2.7234) Облікові курси банківських металів на 23.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-149684.84 (на 22 серпня-148429.33) 961XAG10Срібло-3466.81 (на 22 серпня-3346.44) 962XPT10Платина-150980.21 (на 22 серпня-149146.77) 964XPD10Паладій-60105.11 (на 22 серпня-59547.10)

Офіційний курс НБУ на 23.08.11 100 USD США - 797.1500 (на 22 серпня - 797.1500) 100 EUR - 1148.9323 (на 22 серпня - 1146.7003) 10 RUR - 2.7248 (на 22 серпня - 2.7234) Облікові курси банківських металів на 23.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 149684.84 (на 22 серпня - 148429.33) 961 XAG 10 Срібло - 3466.81 (на 22 серпня - 3346.44) 962 XPT 10 Платина - 150980.21 (на 22 серпня - 149146.77) 964 XPD 10 Паладій - 60105.11 (на 22 серпня - 59547.10)

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