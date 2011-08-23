Уряд Японії піде у відставку 30 серпня

Уряд Японії у повному складі піде у відставку 30 серпня, щоб передати свої повноваженням новому кабінету, який сформує правляча Демократична партія, що залишається при владі.

Як повідомляє «Газєта.ру», про це заявив прем`єр-міністр Наото КАН.

«Я піду після того, як будуть виконані три умови для цього, – сказав Н.КАН. – Нового прем`єра, як я вважаю, буде обрано 30 серпня».

У понеділок було офіційно вирішено провести 29 серпня вибори нового лідера Демократичної партії, яка має більшість у ключовій нижній палаті парламенту. Це дає їй можливість затверджувати свого керівника на посаді голови уряду.

Нинішній прем`єр-міністр стрімко втрачає популярність останніми тижнями. Його уряд звинувачували, зокрема, у неефективному подоланні наслідків землетрусу, цунамі і спричиненої ним аварії на АЕС «Фукусіма», зазначає ІТАР-ТАСС.