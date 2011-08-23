Янукович призначив Тихонова послом України у Білорусі
09:11, 23 серпня 2011Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віктора ТИХОНОВА Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Білорусь.
Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 1 червня Президент своїм указом звільнив В.ТИХОНОВА з посади віце-прем`єра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.
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