Янукович призначив Тихонова послом України у Білорусі

09:11, 23 серпня 2011
Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віктора ТИХОНОВА Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Білорусь.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Президент своїм указом звільнив В.ТИХОНОВА з посади віце-прем`єра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

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