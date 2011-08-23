Лукашенко і Медведєв домовилися провести Вищу держраду Союзної держави у листопаді

Мінськ. Президенти Білорусі і РФ Олександр ЛУКАШЕНКО і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися провести Вищу державну раду Союзної держави у листопаді поточного року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідна домовленість була досягнута у ході зустрічі глав держав у Сочі.

Керівникам президентських адміністрацій доручено конкретне опрацьовування цього питання.

Президенти обговорили необхідність активізації відносин у рамках Союзної держави Білорусі і Росії.

Як повідомляє БЕЛТА з посиланням на прес-службу білоруського Президента, О.ЛУКАШЕНКО і Д.МЕДВЕДЄВ мають намір обговорити весь комплекс двосторонніх білорусько-російських відносин, актуальні питання міжнародного порядку денного, тему інтеграційного будівництва на пострадянському просторі, зокрема розвитку співпраці у рамках Митного союзу Білорусі, Росії і Казахстану.