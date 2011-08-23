Прокуратура Нью-Йорка просить відхилити звинувачення проти Стросс-Кана

Прокуратура Нью-Йорка просить відхилити звинувачення проти колишнього голови Міжнародного валютного фонду Домініка СТРОСС-КАНА.

Відповідне клопотання з проханням відхилити звинувачення у сексуальному нападі було представлено в понеділок після зустрічі Д.СТРОСС-КАНА з покоївкою Нафіссату ДІАЛЛО.

У той же час офіс окружного прокурора Манхеттена підтвердив, що у екс-голови МВФ і покоївки, яка звинуватила його в сексуальних зазіханнях, був секс без згоди однієї зі сторін. Однак неправдиві свідчення жінки не дозволяють дати справі хід, заявили прокурори, - пише «Українська правда» з посиланням на ВВС.

За інформацією офісу окружного прокурора Манхеттена, ДНК-тест "встановив, що кілька плям на верхній частині уніформи покоївки містять насінну рідину, яка зпівпала з ДНК відповідача".

Як повідомлялося, Д.СТРОСС-КАН був затриманий 14 травня в Нью-Йорку на підставі заяви 32-річної покоївки готелю Sofitel, яка звернулася до поліції зі скаргою на насильницькі дії сексуального характеру з боку високопоставленого постояльця.

Кілька днів після затримання він провів у в'язниці, потім Верховний суд штату Нью-Йорк погодився випустити його під заставу в 1 мільйон доларів і помістити під домашній арешт.