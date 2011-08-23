Янукович: цього року Україна завершить переговори з ЄС про асоціацію та ЗВТ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що вже цього року Україна завершить переговори з Європейським Союзом щодо політичної асоціації та створення зони вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у палаці «Україна» на урочистих зборах, присвячених 20-й річниці Незалежності України.

«Я розраховую на те, що саме в 2011 році ми завершимо переговори з Євросоюзом щодо політичної асоціації з ЄС та створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, це стане переконливим свідченням незворотності «нашого цивілізаційного вибору і практичних кроків на запровадження європейської суспільної моделі в Україні».

«Маємо використати цей потенціал і прогрес як стимул для подальшої модернізації нашої держави, економіки, соціальних інститутів», - зауважив Президент.

Водночас, за його словами, партнерство з Росією та країнами СНД було і залишається стратегічним пріоритетом України.

«Ми зможемо переконати наших партнерів, що стратегічне економічне партнерство – це найбільш вигідний і перспективний формат наших відносин», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

«А для України така модель взаємин з Євросоюзом і Росією та іншими країнами Митного союзу – це практична реалізація стратегії економічної консолідації на Євро-Азійському континенті», - додав він.

На його переконання, Україна може і повинна стати силою, що єднає континентальні економічні союзи. «Ми і надалі будемо розвивати стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки, Китайською Народною Республікою та країнами Тихоокеанського регіону», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

«Але ця амбітна мета вимагає сильної і впевненої в собі України. Ми зберігаємо і примножуємо капітал партнерських відносин з лідерами і Заходу, і Сходу, нарощуємо свою присутність у перспективних регіонах світу, де утверджуються нові центри розвитку», - зауважив він.

«У сучасному глобалізованому і складному світі ми мусимо ствердитись у якості сильної та амбітної держави, що має міцний фундамент і здатна відповідати на виклики буремного XXI століття – століття глибоких світових трансформацій. Чи готові ми до цього іспиту? Глибоко переконаний – так. І я в це вірю. І я знаю, як досягти цієї мети», - підкреслив Президент.