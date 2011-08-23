Янукович виступає за оптимізацію строків внесення змін до Конституції
18:43, 23 серпня 2011Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за оптимізацію строків внесення змін до Конституції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи в Національному палаці «Україна» на урочистому зібранні, присвяченому 20-й річниці незалежності України.
В. ЯНУКОВИЧ нагадав, що процес реформування Основного Закону вже почався, зокрема, він прийняв рішення про створення Конституційної асамблеї.
«Строки внесення змін до Конституції мають бути оптимізовані. З одного боку, процес оновлення Конституції повинен бути грунтовним, професійним і відкритим. З іншого боку, Україна потребує змін, і штучно затягувати процес оновлення Основного Закону також неприпустимо», - сказав В. ЯНУКОВИЧ.
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