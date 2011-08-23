Договір про ЗВТ з ЄС набуде чинності на початку 2013 року - МЗС

Договір про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом реально набуде чинності на початку 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в ході роботи Прес-клубу МЗС України директор Департаменту Європейського Союзу МЗС України Василь ФІЛІПЧУК.

«Зона вільної торгівлі може реально вступити в силу на початку 2013 року. Для іншої частини потрібна ратифікація всіх 27 країн ЄС», - сказав В.ФІЛІПЧУК і додав, що це може зайняти 1-2 роки.

«Ми у вересні проведемо вирішальний раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі і закриємо питання, що залишилися. Після цього проведемо фінальний раунд переговорів і разом вирішимо проблеми, що залишилися. Я думаю, що в жовтні, якщо все буде нормально, ми зможемо заявити про завершення переговорів і парафувати до кінця цього року», - зазначив В.ФІЛІПЧУК.

За його словами, підготовка до офіційного підписання угоди займе приблизно півроку.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня у Києві пройшов 17-й раунд переговорів зі створення ЗВТ з ЄС.

Перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ назвав його результати «позитивними».

Черговий, 18-й раунд, переговорів планується провести у другій половині вересня в Брюсселі.

20 жовтня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить візит до Брюсселя на запрошення президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ для досягнення політичних домовленостей, необхідних для завершення переговорів щодо угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

У грудні на саміті «Україна-ЄС» Київ очікує підписати угоду про асоціацію з ЄС, яка включає створення ЗВТ.