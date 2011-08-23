Головне на 23 серпня

Фінанси

Кабінет Міністрів України 22 серпня схвалив проект Закону України «Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку», повідомляє сайт Кабінету міністрів.

Законопроектом пропонується створити фонд, за рахунок коштів якого здійснюватимуться компенсаційні виплати інвесторам у разі втрати інвестицій. Це стосуватиметься грошових коштів і цінних паперів, переданих торговцеві цінними паперами на підставі договору про управління цими документами, а також коштів, вкладених у цінні папери інституцій спільного інвестування, емісія яких була здійснена шляхом публічного (відкритого) розміщення.

Законопроектом передбачається, що фонд буде некомерційною самоврядною організацією. Діятиме він на підставі відповідного положення, яке буде затверджуватися наглядовою радою і погоджуватися Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку. Органами управління фонду є наглядова рада і правління.

Документ був внесений на розгляд уряду Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку. Проект закону розроблено на виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Українська банківська система у січні-липні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротила сальдований збиток більш ніж удвічі – до 3,959 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

«Доходи банків України за сім місяців 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшилися на 2,4% і становили 80,2 млрд. грн.

Витрати банків скоротилися на 3,2% і становили 84,2 млрд. грн.», - зазначається у повідомленні.

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі скоротилася з 40,5% на 1 січня 2011 року до 38% на 1 серпня.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

У повідомленні також вказується, що сукупний зареєстрований статутний капітал банків країни у січні-липні ц.р. зріс на 11,8% - до 163,007 млрд грн.

Кількість банків з іноземним капіталом за звітний період збільшилася на 1.

На 1 серпня п.р. з 177 працюючих в Україні банків 56 фінустанов - з іноземним капіталом, у тому числі 21 - зі 100% іноземним капіталом.

Частка простроченої заборгованості за кредитами в Україні станом на 1 серпня 2011 року становила 10,43% загальної суми виданих кредитів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, на 1 серпня обсяг простроченої заборгованості за кредитами становив 83,522 млрд. грн., що на 1,57% менше за показник на 1 січня 2011 року. Загальний обсяг виданих банками кредитів з початку року зріс на 6,03% і на 1 серпня становив 800,588 млрд. грн.

Договір про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом реально набуде чинності на початку 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в ході роботи Прес-клубу МЗС України директор Департаменту Європейського Союзу МЗС України Василь ФІЛІПЧУК.

«Зона вільної торгівлі може реально вступити в силу на початку 2013 року. Для іншої частини потрібна ратифікація всіх 27 країн ЄС», - сказав В.ФІЛІПЧУК і додав, що це може зайняти 1-2 роки.

«Ми у вересні проведемо вирішальний раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі і закриємо питання, що залишилися. Після цього проведемо фінальний раунд переговорів і разом вирішимо проблеми, що залишилися. Я думаю, що в жовтні, якщо все буде нормально, ми зможемо заявити про завершення переговорів і парафувати до кінця цього року», - зазначив В.ФІЛІПЧУК.

За його словами, підготовка до офіційного підписання угоди займе приблизно півроку.

Прожитковий мінімум і рівень мінімальної зарплати для працездатних осіб в Україні у 2012 році збільшиться на 12,9% - з 1 004 до 1 134 грн.

Відповідні дані оприлюднені на офіційному сайті Міністерства соціальної політики.

Повідомляють, що за підсумками переговорів із соціальними партнерами щодо розмірів соціальних стандартів на 2012 рік сторони прийшли до рішення підвищити прожитковий мінімум для: дітей до 6 років - на 10,5% - з 870 до 961 грн., для дітей від 6 до 18 років - на 14,9% - з 1042 до 1 197 грн., для осіб, які втратили працездатність, - на 10,5% - з 800 до 884 грн.

Рівень мінімальної пенсії за віком наступного року повинен підвищитися на 10,5% - з 800 до 884 грн.

Розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки для визначення посадових окладів працівників бюджетної сфери в 2012 році підвищиться на 13,5% - з 704 до 839 грн.

Крім того, наступного року за умов перевиконання дохідної частини Зведеного бюджету-2012 буде розглядатися питання про додаткове підвищення соціальних стандартів.

У Вашингтоні на переговорахз Міжнародним валютним фондом з питання отримання Україною чергового траншу перебувають міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО і міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«З Міжнародним валютним фондом у Вашингтоні сьогодні перебувають міністр фінансів, міністр енергетики і вугільної промисловості. Ми весь час у процесі переговорів, у процесі контактів, тому що це наші кредитори. Вони мають знати, як ми ведемо господарство», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр знову підкреслив, що Україні необхідно розвивати економіку, заробляти гроші, щоб не залежати від кредитів.

Верховний суд Нью-Йорка сьогодні прийняв рішення закрити кримінальну справу проти екс-голови Міжнародного валютного фонду Домініка СТРОСС-КАНА, обвинуваченого в насильницьких злочинах на сексуальному грунті проти покоївки готелю Sofitel Нафіссату ДІАЛЛО.

Як передає РІА «Новости», рішення оголосив суддя Майкл ОБАС.

Судочинство було закрите після того, як прокуратура заявила про те, що не зможе підтримувати обвинувачення в суді присяжних "через втрату довіри до позивачки". У документі про мотивування свого рішення прокуратура посилається на те, що позивачка не була в усьому щиросердною, вводячи слідство в оману з приводу свого минулого і сьогодення.

Вартість унції золота вперше перевищила 1900 дол. на фоні зростання побоювань щодо уповільнення зростання світової економіки, повідомляє BBC.

Після відкриття торгів на азіатських біржах у вівторок ціна дорогоцінного металу піднялася ще на 0,8% і склала 1911,46 долара за унцію.

Як відзначає агентство, зростання попиту на золото, що вважається одним із найбільш безпечних вкладень грошей, викликане стурбованістю інвесторів уповільненням зростання економіки США і європейською борговою кризою.

За словами аналітиків, ціни можуть піднятися ще вище. "На даний момент інвестори вважають золото найбезпечнішим вкладенням у важкі часи, і такий стан справ буде тривати до тих пір, поки ми не побачимо жодних довгострокових позитивних новин", - говорить Даррен ХІТКОТ з компанії Investec Australia.

*** Чи варто інвестувати в золото читайте на сайті УНІАН-Економіка в матеріалі "Перспективи золота: погляд через "грошезахисні" окуляри...

Енергетика

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО прогнозує скорочення імпорту російського природного газу до 2016 року на 70%, або 28 млрд. куб. м газу, порівняно із запланованим обсягом закупівлі у 2011 році, до 12 млрд. куб. м на рік.

Про це Ю.БОЙКО сказав в інтерв`ю телекомпанії «5 канал», повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Ми плануємо з 20 млрд. куб. м газу власного видобутку вийти на 27 млрд. за 5 років... ми плануємо, що купуватимемо російського газу через 5 років 12 млрд. куб. м», – сказав він.

Окрім того, за прогнозами Ю.БОЙКО, в поточному році Україна скоротить споживання природного газу до 54 млрд. куб. м, а в 2012 році – на 8-10 млрд. куб. м, тоді як у 2010 році воно становило 57,6 млрд. куб. м.

За його словами, Україна спрямовує зусилля на розвиток альтернативної енергетики й активними темпами скорочує відставання від країн Європи в збільшенні частки нетрадиційних енергоресурсів.

«Ми може трохи відстаємо від Європи, але ми дуже швидко зараз наздоганяємо. У нас є своя програма в цьому напрямку – вітроенергетика, мала гідроенергетика та інші галузі», - зазначив міністр.

НАК «Нафтогаз України» має намір продати «Ощадбанку» і банку «Дельта» облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 1,22 млрд. грн. на умовах РЕПО.

Про це йдеться у повідомленні компанії, опублікованому на офіційному інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кількість ОВДП, які планується продати «Ощадбанку», становить 690 тис. облігацій, ціна зворотного викупу становить 708,486 млн. грн. Банку «Дельта» планується продати 530 тис. облігацій, ціна зворотного викупу - 542,489 млн. грн.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявляє, що Україна ближчим часом проведе аукціони з виділення площ для видобування сланцевого газу.

Про це Ю.БОЙКО сказав в інтерв`ю телекомпанії «5 канал», повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За його словами, провідні компанії світу виявляють значний інтерес до видобування сланцевого газу в Україні, і мають намір взяти участь в аукціонах з виділення площ для розробки родовищ.

«Декілька компаній вже прийшли. Це, перш за все, американські компанії, європейські: голландська Shell, а також італійська Eni. Я знаю, що ближчим часом буде проведений ряд аукціонів з виділення площ для видобування сланцевого газу», - повідомив Ю.БОЙКО.

Підтвердженням значної зацікавленості видобувних компаній світу у розробці українських покладів сланцевого газу міністр вважає очікувану участь керівників найбільших світових нафтогазових компаній у ряді конференцій з питань видобування газу з нетрадиційних джерел в Україні, які організовує в Україні восени цього року авторитетна у світі компанія IHS CERA за підтримки Міненерговугілля.

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(УНІАН)