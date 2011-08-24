Анонс на 24 серпня

* Президент України Віктор Янукович візьме участь у заходах з нагоди 20-ї річниці Незалежності України:

- церемонія покладання квітів до пам’ятників Т.Шевченку та М.Грушевському;

- урочисте зібрання біля пам’ятника Святому Володимиру «Благословенна і єдина Україна».

* У Києві відбудуться спільні заходи об`єднаної опозиції. У рамках цих заходів відбудеться Всеукраїнський народний референдум по припиненню повноважень Президента і Верховної Ради.

* За підтримки громадських організацій «Столичні ініціативи» та «Країна мрій» відбудеться святковий Парад Вишиванок:

- розпочнеться реєстрація учасників параду на Європейській площі;

- відомий український фотограф Ігор Гайдай зробить найбільше в світі фото у вишиванках, після чого у супроводі справжніх музик Парад вирушить до Співочого поля;

- на Співочому полі учасники заспівають національний Гімн України разом із Олегом Скрипкою, Ігорем Добруцьким, Ольгою Сумською, братами Капрановими, Ніною Матвієнко та іншими почесними мешканцями Києва.

* На Хрещатику пройдуть інтерактивні ігри: ігровий майданчик «Що ти знаєш про Україну?», ігровий майданчик «Цікавинки про Україну», сімейний ігровий майданчик «Грай-намисто України», скаутське містечко, шоу вуличних театрів, майданчик українського караоке.

* На Майдані відбудеться святковий музичний марафон.

* Комітет опору диктатурі проведе по Хрещатику "Народний марш на честь Дня Незалежності".

* У Києві Всеукраїнська громадянська акція «Вперед» проведе АвтоМайдан до дня Незалежності України. Організатори акції закликають цього дня встановити в автомобілях прапори, маленькі прапорці України або іншу національну символіку, що підкреслює єдність народу, а не партійну приналежність.

* У Маріїнському парку відбудеться святкування 20-ї річниці Незалежності України.

* З нагоди Дня Незалежності Центр культури та історії «Парк Київська Русь» представить: унікальну вечірню вогняну шоу-програму «Ясне сонечко» та святковий феєрверк; театралізоване дійство з синхронним танцювальним шоу поєдинками та анімацією. На денній програмі «Сказання землі Київської» буде представлено п`ять середньовічних билин та шоу князівських прапорів. З Днем Незалежності українців вітатимуть представники династії Рюриковичів – князь Володимир та княгиня Ольга. Також заплановано кінний турнір за звання найкращого воїна Київської Русі. Гості свята отримають княжі титули та увійдуть в історію Родового Дерева Великих князів Київських. Також буде представлена рушникова доріжка, довжина якої - близько 70 метрів. Над створенням рушника єдності працювало близько 100 майстринь України.

* У Вінниці відбудеться презентація найбільшого короваю на території України, на яку запрошені представники Книги Рекордів України, котрі зафіксують наявність рекорду. Коровай-рекордсмен - це п`ятиярусний виріб вагою 1500 кілограмів, займає площу більше 4-х квадратних метрів (4000 на 4300 см.). Він буде випечений за старовинним українським рецептом.

* На острова Хортиця в Запоріжжі біля Музею історії буде встановлено найвищий в країні флагшток для підняття Державного прапору України висотою до 35 метрів. В урочистому заході візьмуть участь представники Книги рекордів України, центральних органів виконавчої влади, керівники Запорізької області і міста Запоріжжя, представники громадськості.

* У Феодосії, на честь 20-річчя Незалежності, буде поставлений Рекорд Професійної асоціації піротехніків України - "Одночасний запуск 1000 піротехнічних ракет", який офіційно зафіксує представник Книги рекордів України.

* У м. Рівне запланована акція "Вишитий рекорд 2011". Суть акції полягає в тому, щоб зібрати в одному місці і в один час найбільшу кількість людей в українському вишиваному одязі.

(УНІАН)