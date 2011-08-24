Курс НБУ на 25.08.11

Офіційний курс НБУ на 25.08.11100 USD - 797.1500 (23 серпня - 797.1500)100 EUR - 1152.8383 (23 серпня - 1148.9323)10 RUR - 2.7531 (23 серпня - 2.7248)Облікові курси банківських металів на 25.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-150382.35 (23 серпня-149684.84)961 XAG 10 Срібло-3418.18 (23 серпня-3466.81)962XPT10Платина-151378.79(23 серпня-150980.21)964XPD10Паладій-60902.26 (23 серпня-60105.11)

Офіційний курс НБУ на 25.08.11 100 USD - 797.1500 (23 серпня - 797.1500) 100 EUR - 1152.8383 (23 серпня - 1148.9323) 10 RUR - 2.7531 (23 серпня - 2.7248) Облікові курси банківських металів на 25.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-150382.35 (23 серпня-149684.84) 961 XAG 10 Срібло-3418.18 (23 серпня-3466.81) 962XPT10Платина-151378.79(23 серпня-150980.21) 964XPD10Паладій-60902.26 (23 серпня-60105.11)

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