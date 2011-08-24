Курс НБУ на 25.08.11

06:54, 24 серпня 2011
Різне
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Офіційний курс НБУ на 25.08.11100 USD - 797.1500 (23 серпня - 797.1500)100 EUR - 1152.8383 (23 серпня - 1148.9323)10 RUR - 2.7531 (23 серпня - 2.7248)Облікові курси банківських металів на 25.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-150382.35 (23 серпня-149684.84)961 XAG 10 Срібло-3418.18 (23 серпня-3466.81)962XPT10Платина-151378.79(23 серпня-150980.21)964XPD10Паладій-60902.26 (23 серпня-60105.11)

Офіційний курс НБУ на 25.08.11

100 USD - 797.1500 (23 серпня - 797.1500)

100 EUR - 1152.8383 (23 серпня - 1148.9323)

10 RUR - 2.7531 (23 серпня - 2.7248)

Облікові курси банківських металів на 25.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)

959XAU10Золото-150382.35 (23 серпня-149684.84)

961 XAG 10 Срібло-3418.18 (23 серпня-3466.81)

962XPT10Платина-151378.79(23 серпня-150980.21)

964XPD10Паладій-60902.26 (23 серпня-60105.11)

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