Меркель очолила сотню найвпливовіших жінок світу за версією журналу "Форбс"

Американський журнал "Форбс" назвав сотню найвпливовіших жінок світу, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Після невеликої перерви на перше місце в щорічному рейтингу повернулася канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ. Торік вона поступилася лідерством першій леді США Мішель ОБАМІ.

На другому місці держсекретар США Гіларі КЛІНТОН, на третьому – Ділма РУСЕФ, перша жінка-президент в історії Бразилії.

Загалом у списку 65 американок, три китаянки і стільки ж представниць Індії.