Меркель очолила сотню найвпливовіших жінок світу за версією журналу "Форбс"
08:38, 25 серпня 2011Різне
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Американський журнал "Форбс" назвав сотню найвпливовіших жінок світу, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
Після невеликої перерви на перше місце в щорічному рейтингу повернулася канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ. Торік вона поступилася лідерством першій леді США Мішель ОБАМІ.
На другому місці держсекретар США Гіларі КЛІНТОН, на третьому – Ділма РУСЕФ, перша жінка-президент в історії Бразилії.
Загалом у списку 65 американок, три китаянки і стільки ж представниць Індії.
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