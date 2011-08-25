Янукович розповів про важке дитинство і про те, що так і не зміг стати чиновником

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розповів про своє важке дитинство і про те, що він так і не зміг стати чиновником.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав під час бесіди з письменником і публіцистом Віталієм КОРОТИЧЕМ на телеканалі «Інтер».

«Я не бажаю нікому пройти такий шлях, як я пройшов, особливо в дитинстві», - розповів В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що дуже рано залишився сиротою. «І подальше життя у мене було не солодке. Але я хочу сказати, що я життя знаю», - сказав Президент.

Він розповів, що саме тому дуже часто свої рішення ухвалює з точки зору людей, яким дуже важко жити, з точку зору людей, до яких держава була несправедлива.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що так і не зміг стати справжнім чиновником. «Коли я був ще дуже молодим, мене примусив тодішній міністр вугільної промисловості стати керівником головного управління в міністерстві, але я трошки посидів і почав дуже швидко проситись на виробництво, щоб мене повернули на будь-яку посаду і сказав, що мені це не подобається», - розповів Президент.

Він зауважив, що поважає людей, які працюють задля держави, але нажаль є дуже багато чиновників, які думають про себе набагато більше, ніж за державу. «Як кажуть, міру втратили», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Саме тому, зауважив він, і розпочав боротьбу з корупцією.