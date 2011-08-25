Печерський райсуд Києва продовжив розгляд справи Тимошенко

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у підписанні газової угоди з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, залі суду присутні народні депутати, журналісти та представники дипломатичних установ.

На судовий процес Ю.ТИМОШЕНКО знову прибула без звичної коси на голові, її волосся стягнуте у пучок.

Ю.ТИМОШЕНКО перед початком засідання суду привітала усіх присутніх зі святом Незалежності Україна.

Священнослужитель повідомив Ю.ТИМОШЕНКО, що через її адвоката передав їй ікону Страждаючого Христа. За його словами, за Ю.ТИМОШЕНКО молиться вся Україна.

23 серпня засідання суду завершилося тим, що Ю.ТИМОШЕНКО вдесяте відмовили у клопотанні про зміну міри запобіжного заходу.