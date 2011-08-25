Анонс на 25 серпня

25.08.11 * Відкрите засідання НКРЕ * Енергетичні дебати: «Як зупинити падіння видобутку нафти і газу в Україні?»

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ та брифінг для представників ЗМІ. * Інститут енергетичних досліджень спільно з ІА «Головком» проведе «Енергетичні дебати» на тему: «Як зупинити падіння видобутку нафти і газу в Україні?». Учасники: екс-радник голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Іван Діяк і координатор енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич. *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

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