ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 25 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Стів Джобс пішов у відставку з поста гендиректора Apple» пише - один із засновників Apple Стів Джобс подав у відставку з поста генерального директора корпорації. Він обраний головою ради директорів компанії. Джобс рекомендував раді призначити новим гендиректором Тіма Кука, який до цього керував продажами і операційною діяльністю компанії...

http://delo.ua/tech/stiv-dzhobs-ushel-v-otstavku-s-posta-gendirektora-apple-163376/

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Також «Діло» в публікації «Справу про спробу згвалтування проти екс-голови МВФ Домініка Стросс-Кана закрито» пише - в Нью-Йорку відбулося останнє засідання у справі екс-голови МВФ Домініка Стросс-Кана. Прокурори перестали вірити в чистосердечність покоївки готелю Sofitel Діалло і зняли звинувачення зі Стросс-Кана...

http://delo.ua/world/delo-o-popytke-iznasilovanija-protiv-eks-glavy-mvf-dominika-stros-163374/

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«Діло» в публікації «Лондонські таксі визнані кращими у світі» пише - лондонські чорні кеби стали кращими таксі в світі, перемігши конкурентів з інших міст за такими категоріями, як безпека, ввічливість водія, чистота, якість водіння й орієнтація в місті...

http://delo.ua/world/londonskie-taksi-priznany-luchshimi-v-mire-163372/

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «АМКУ обнадіяв страховиків», в якому пише - за сприяння Антимонопольного комітету представники банківського і страхового ринків підписали правила співпраці між собою. Страховики відзначають, що останнім часом отримати акредитацію у банкірів стало легше, проте непрозорих відмов все ще багато...

http://finance.eizvestia.com/full/amku-obnadezhil-strahovshhikov

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Сталі потрібні інвестиції», в якому пише - скорочення обсягів виробництва сталі і робота підприємств на знос - основні ознаки роботи металургії за часів незалежності. Але для подальшої ефективної роботи необхідні мільярдні інвестиції - інакше металурги не витримають конкуренції на експортних ринках...

http://markets.eizvestia.com/full/stali-nuzhny-investicii

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Газета «Сьогодні» у публікації «Зарплати піднімуть незначно: влада боїться нової хвилі кризи» пише - уряд обіцяє переглянути показники, якщо економічна ситуація покращиться...

http://www.segodnya.ua/news/14281742.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Пенсійний вік підвищать не раніше жовтня» пише - з 1 вересня підвищення пенсійного віку не буде - закон про пенсреформу не набере чинності. Як роз'яснив спікер Володимир Литвин, причин декілька...

http://www.segodnya.ua/news/14281746.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Росстат зафіксував рекордний приплив іноземних інвестицій» пише - за підсумками півріччя Росстат зафіксував рекордний приплив іноземних інвестицій - $ 87,7 млрд. Половина цієї суми прийшла до Росії зі Швейцарії у вигляді кредиту і в тому ж першому півріччі пішла назад...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1348474/44_mlrd_tranzitom

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Також «Ведомости» в публікації «Головним дизайнером «АвтоВАЗу» стане Стів Маттін» пишуть - головним дизайнером «АвтоВАЗу» стане Стів Маттін, який раніше працював в Mercedes-Benz і Volvo. Він допоможе Lada стати впізнаваною, сподівається президент «АвтоВАЗу» Ігор Комаров...

http://www.vedomosti.ru/career/news/1348473/uznavaemyj_dizajner_lada

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Видання «Известия» в публікації «У космонавтів залишилося їжі на три місяці» пише - вантажний космічний корабель "Прогрес М-12М», що стартував 24 серпня о 17.00 МСК з космодрому «Байконур» на ракеті-носії "Союз У», не зміг вийти на розрахункову орбіту. Приблизно на 325 секунді політ був перерваний через збій у роботі двигуна третьої ступені «Союзу». Через кілька хвилин уламки третьої ступені ракети, розгінного блоку і самого «Прогресу» впали в лісах Чойського району Гірського Алтаю. Голова районної адміністрації розповів: «вибух був такої сили, що за 100 кілометрів з вікон мало не повилітало скло». Четверта космічна аварія за дев'ять місяців. Добре, що з безпілотними кораблями...

http://www.izvestia.ru/news/498437

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Видання «Комерсант-Россия» в публікації «Національну Медіа Групу» оцифрували» пише - «Національна Медіа Група» (НМГ), підконтрольна банку «Росія» Юрія Ковальчука і керуюча РЕН ТВ, «П'ятим каналом», 25% «Першого каналу» і газетою «Известия», коштує понад $ 1,4 млрд. Така оцінка випливає зі звітності люксембурзької RTL Group, що минулого червня отримала 7,5% НМГ. До цих пір ринок міг орієнтуватися тільки на капіталізацію публічного холдингу «СТС Медіа», яка на момент угоди між RTL і НМГ становила $ 3,35 млрд.

http://www.kommersant.ru/doc/1757709



(УНІАН)