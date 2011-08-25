Медведєв: Росія не бачить підстав для особливих умов членства України у Митному союзі

Москва . Росія не готова запропонувати Україні особливі умови членства у Митному союзі - або хай вступає на загальних підставах, або до неї може бути застосований інший режим.

Про це сказав президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ журналістам в Улан-Уде, передає РІА «Новости».

«Митний союз - це все ж таки найвища форма інтеграції, і ми зацікавлені у тому, щоб туди підключилася Україна - велика європейська держава, братня, дружня нам», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Але ми не можемо згодитися з підключенням України за якимись там формулами типу «три плюс один» - «ми 20 документів підпишемо, а 30 - не будемо». Ні! Або хай вступає цілком повністю, підписують по етапах, стають повноправними членами Митного союзу і отримують з цього всі вигоди і несуть всі обов`язки, або тоді - це вже інший шлях, але в цьому випадку це вже створить відповідну обстановку», - попередив Президент РФ.

Він не виключив, що за такого розвитку подій у ряді випадків Росії доведеться використовувати «інші митні режими стосовно України».

«І наші українські партнери це розуміють», - сказав він.

Д.МЕДВЕДЄВ нагадав, що весь комплекс двосторонніх відносин, включаючи перспективи інтеграційних процесів з Україною, він обговорив у ході недавньої зустрічі зі своїм колегою Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Підсумок: наші партнери вирішили узяти паузу, щоб обдумати поточну ситуацію», - сказав Президент РФ.