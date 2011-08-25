Пайфер: корупція, особисті та корпоративні інтереси - найбільша небезпека для України

Стівен ПАЙФЕР - Посол США в Україні у 1997-2000 роках, аналітик в одному з найпрестижніших політологічних центрів Вашингтона - Brookings Institution, - вважає, що корупція, особисті та корпоративні інтереси представляють найбільшу небезпеку для України сьогодні.

Про це він заявив в інтерв`ю Радіо «Свобода».

На переконання С.ПАЙФЕРА, «найбільшою проблемою для України є те, що особисті та корпоративні інтереси випереджають національні. Отже, це є проблемою для демократії. Багато політичних сил в Україні абсолютно не цікавляться демократичними питаннями, їх мета - це особиста вигода, а також корпоративна вигода».

Як зазначив колишній посол, «одним з досягнень Помаранчевої революції була спроба прогнати стару гвардію з політики. На жаль, з різних причин, помаранчевий уряд не поліпшив ситуацію і не виконав своїх обіцянок, що й викликало великий скептицизм серед населення. Щоб боротися з цим явищем, треба мати хороші антикорупційні закони, які рішуче втілюються у життя. Я вважаю, що в Україні антикорупційні закони використовуються для переслідування опозиції, а це шкодить демократії та шкодить Україні».

За словами С.ПАЙФЕРА, «багато країн воюють з корупцією. Рано чи пізно, ті, хто має найбільше користі від корупції, почне цікавитися верховенством права, щоб зберегти і забезпечити те, що вони отримали корупційним шляхом».

«Я допускаю, що українські олігархи воліли б не думати про те, хто буде наступним Президентом, не побоюватися, що після виборів вони можуть втратити більшу частину свого майна. Створення системи, де панує верховенство права, є корисним і для олігархів, проте поки вони не поспішають її створювати. Але, врешті-решт, думаю, що українське населення повинно знайти спосіб, щоб змусити український уряд застосовувати антикорупційні закони рішуче і справедливо», - зазначив С.ПАЙФЕР.