Україні та Росії потрібно підписати близько 10 угод щодо ЧФ РФ - Єльченко

Москва. Україні та Росії потрібно підписати близько 10 угод, які регламентуватимуть базування Чорноморського флоту Російської Федерації на території Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО, відповідаючи на питання, чи не є продовження базування Чорноморського флоту в Севастополі ще на 25 років загрозою територіальній цілісності України.

"Якщо в самому перебування Чорноморського флоту Росії в усіх її елементах навести порядок, то це не буде загрожувати нашій територіальній цілісності. І така робота зараз якраз проводиться. Нам потрібно підписати ще приблизно з десяток різних угод, які б створили абсолютно надійну юридичну базу перебування флоту", - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він підкреслив, що на сьогоднішній день вже майже підготовлені та під час найближчого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії будуть підписані дві угоди щодо Чорноморського флоту. Одна регулює режим і порядок перебування військовослужбовців флоту поза межами їх дислокації, а друга - спільні дії в боротьбі зі стихійними лихами, додав він.

За словами В.ЄЛЬЧЕНКА, залишаються ще питання використання маяків, інфраструктури ЧФ і модернізації озброєнь.

"От коли ми це все остаточно врегулюємо - а ця робота наближається до завершення, тоді розмови про загрозу і небезпеку ЧФ відпадуть", - переконаний він.

В.ЄЛЬЧЕНКО зазначив, що у світі є багато прикладів, коли іноземні бази розташовані на територіях інших країн, і якщо це врегульовано юридично, то ніяких побоювань не буде.