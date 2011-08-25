Головне на 25 серпня
Фінанси
Візит місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) до Києва переноситься на кінець жовтня 2011 року.
Про це заявив спеціальний радник директора МВФ Девід ЛІПТОН за підсумками зустрічі з представниками українського уряду і центробанку у Вашингтоні, повідомляється на офіційному сайті МВФ.
«У вівторок я зустрічався з міністрами ЯРОШЕНКОМ і БОЙКОМ і заступником голови (НБУ – УНІАН) СОРКІНИМ у Вашингтоні. Ми обговорювали останні економічні події в Україні і за кордоном, а також прогрес у програмі stand-by», - сказав він.
«Я наголосив на важливості сильної політики і реформ для подолання затримки і завершення другого етапу перегляду. Влада підтвердила свою зацікавленість цілями програми stand-by і в здійсненні заходів. Наступна місія фонду до Києва планується на кінець жовтня», - сказав Д.ЛІПТОН.
Бізнес збільшив сплату податків від операцій з нерухомістю майже удвічі – з початку року до бюджету надійшло 17,7 млрд. грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Державної податкової служби України (ДПСУ).
«Суб`єкти господарювання, які зайняті у цій сфері, перерахували до бюджету на 8,9 млрд. грн. більше, ніж торік. Всього – 17,7 млрд. грн.”, - повідомив заступник голови служби Олександр КЛИМЕНКО під час оперативної наради.
Серед «рекордсменів» зі збільшення темпів сплати податків також підприємства видобувної промисловості, які збільшили податки і збори на 7,9 млрд. грн., або в 1,8 разу - до 17,2 млрд. грн.
Зростання платежів галузі оптової і роздрібної торгівлі з початку року становило 6,7 млрд. грн., усього до бюджету надійшло 15,2 млрд. грн.
У півтора разу зросли надходження від будівників (на 1,1 млрд. грн.) – до 2,8 млрд. грн.
О.КЛИМЕНКО пояснює таку динаміку упровадженням нових методів боротьби з тіньовою економікою і ухиленням від оподаткування.
Всього з початку року до держбюджету надійшло 107,2 млрд. грн., що перевищує показники минулого року на 38,8 млрд. грн., або в 1,6 разу.
Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 25 серпня, знизився на 0,99% - до 654,61 пункту. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.
Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 273 млн. 938 тис. грн.
Індекс Української біржі за підсумками торгів знизився на 2,90% - до 1647,52 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 327 млн. 422 тис. грн,. із них на терміновому ринку - 128. млн. 880 тис. грн.
Енергетика
Заборгованість внутрішніх споживачів за спожитий природний газ з урахуванням боргів 1999-2011 рр. станом на 1 серпня становить 20 млрд. 891,0 млн. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.
У повідомленні наголошується, що приріст заборгованості за 7 місяців 2011 року становить 7 млрд. 67,2 млн. грн.
Упродовж січня-липня підприємства, які входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 27 млрд. 606,1 млн. куб. м природного газу на загальну суму 49 млрд. 649,9 млн. грн, за які сплачено 42 млрд. 582,6 млн. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
У повідомленні зазначається, що рівень розрахунків усіх споживачів за газ у січні-липні скоротився на 0,9 процентного пункту, порівняно з аналогічним періодом 2010 року до 84,9%.
Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегла незмінними на вересень граничні рівні цін на природний газ для промислових і прирівняних до них споживачів, а також для бюджетних організацій. Ціни збережені на серпневому рівні - до 3023,5 тис. грн. за тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і постачання).
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на сьогоднішньому засіданні комісії.
Україна у січні-липні ц.р. збільшила експорт електроенергії на 32,3%, або на 749,7 млн. кВт/год., порівняно з січнем-липнем 2010 року – до 3,073 млрд. кВт/год.
Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.
У липні ц.р. експорт електроенергії з України зріс у 2,7 разу, або на 384,3 млн. кВт/год., порівняно з липнем 2010 року – до 600,7 кВт/год.
У січні-липні експорт української електроенергії до країн Східної Європи збільшився більш ніж утричі, або на 1,137 млрд. кВт/год. – до 1,682 млрд. кВт/год.
Нагадаємо, що експортером з української сторони у східноєвропейському напрямі є ТОВ «Східенерго», що входить до структури приватного енергохолдингу ДПЕК.
Зокрема, за вказаний період експорт української електроенергії до Угорщини зріс більш ніж у 5 разів – до 1,140 млрд. кВт/год., до Словаччини – у 2,1 разу, до 542,3 млн. кВт/год.
Експортні поставки електроенергії до Польщі з України у січні-липні ц.р. не здійснювалися.
Експорт електроенергії до Молдови, який здійснює дочірня компанія ДПЕК ТОВ «Пауер Трейд», за підсумками січня-липня зріс до 301,2 млн. кВт/год. проти 8 млн. кВт/год. за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, комерційні поставки електроенергії у даному напрямі «Пауер Трейд» почала з квітня цього року.
З початку року до Білорусі ТОВ «Східенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» експортували 1,033 млрд. кВт/год., що на 41,6% менше, ніж за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, у травні ц.р. українські компанії припиняли експорт електроенергії до Білорусі у зв`язку з неплатоспроможністю білоруських контрагентів на фоні різкої девальвації національної валюти Білорусі. Експорт у цьому напрямі було відновлено 1-2 липня після погашення білоруськими контрагентами заборгованості за попередніми поставками.
Крім того, у травні-червні у рамках договору про погодинну міждержавну торгівлю електроенергією ДПЗД "Укрінтеренерго" поставило до Росії 55,5 млн. кВт/год. електроенергії, тоді як у січні-квітні поточного року поставки в цьому напрямі не здійснювалися.
Адвокат екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ заявляє, що кримінальна справа, порушена проти його підзахисної, розвалюється.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам під час перерви у засіданні Печерського районного суду Києва.
«Справа розвалюється, просто по кроках розвалюється», - сказав М.СІРИЙ.
За його словами, «для того, щоб був злочин з перевищення влади, треба, щоб були збитки, а без них немає злочину».
За словами М.СІРОГО, обвинувачення стверджує, що після якихось дій екс-прем’єра на 30% збільшилась ціна закупівлі газу на виробничо-технологічні витрати з 2008 по 2009 рік.
Він додав, що в тому ж обвинуваченні вказується, що з огляду на те, що ціна збільшилась на 30%, збільшились витрати «Нафтогазу» в 2009 році, а саме - на 194 млн. 625 тис. 386 долари або на 1,5 млрд. грн.
«У сьомому томі матеріалів справи озвучуються акти прийому-передачі технічного газу у 2009 році по ціні 179 доларів або 1382 грн. (за курсом 7,7 грн. за дол.) за тис кубометрів. І ця ж сама ціна була у 2008 році - гривня в гривню», - наголосив адвокат.
«Тобто в матеріалах справи сама ж прокуратура кладе вилучені акти прийому-передачі, купівлі технічного газу на технічні витрати «Укртрансгазу» з вказанням контракту, який вони сховали, і ми будемо вимагати його долучати», - заявив М.СІРИЙ.
За його словами, судячи з цього, ніякого здорожчання газу на 30% не було.
«Чи можна далі продовжувати слухати цю справу?», - додав М.СІРИЙ.
***
Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63
(УНІАН)