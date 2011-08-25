Курс НБУ на 26.08.11

Офіційний курс НБУ на 26.08.11100 USD - 797.1500 (25 серпня - 797.1500)100 EUR - 1149.8092 (25 серпня - 1152.8383)10 RUR - 2.7600 (25 серпня - 2.7531)Облікові курси банківських металів на 26.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-136830.80 (25 серпня-150382.35)961 XAG 10 Срібло-3108.89 (25 серпня-3418.18)962XPT10Платина-143885.58(25 серпня-151378.79)964XPD10Паладій-59626.82 (25 серпня-60902.26)

Офіційний курс НБУ на 26.08.11 100 USD - 797.1500 (25 серпня - 797.1500) 100 EUR - 1149.8092 (25 серпня - 1152.8383) 10 RUR - 2.7600 (25 серпня - 2.7531) Облікові курси банківських металів на 26.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-136830.80 (25 серпня-150382.35) 961 XAG 10 Срібло-3108.89 (25 серпня-3418.18) 962XPT10Платина-143885.58(25 серпня-151378.79) 964XPD10Паладій-59626.82 (25 серпня-60902.26)

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