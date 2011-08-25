Курс НБУ на 26.08.11

19:53, 25 серпня 2011
Різне
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Офіційний курс НБУ на 26.08.11100 USD - 797.1500 (25 серпня - 797.1500)100 EUR - 1149.8092 (25 серпня - 1152.8383)10 RUR - 2.7600 (25 серпня - 2.7531)Облікові курси банківських металів на 26.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-136830.80 (25 серпня-150382.35)961 XAG 10 Срібло-3108.89 (25 серпня-3418.18)962XPT10Платина-143885.58(25 серпня-151378.79)964XPD10Паладій-59626.82 (25 серпня-60902.26)

Офіційний курс НБУ на 26.08.11

100 USD - 797.1500 (25 серпня - 797.1500)

100 EUR - 1149.8092 (25 серпня - 1152.8383)

10 RUR - 2.7600 (25 серпня - 2.7531)

Облікові курси банківських металів на 26.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)

959XAU10Золото-136830.80 (25 серпня-150382.35)

961 XAG 10 Срібло-3108.89 (25 серпня-3418.18)

962XPT10Платина-143885.58(25 серпня-151378.79)

964XPD10Паладій-59626.82 (25 серпня-60902.26)

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