Анонс на 26 серпня

26.08.2011Янукович візьме участь у святкуванні Дня шахтаря в ДонецькуСуд продовжить розгляд справи Макаренка і ШепітькаАзаров візьме участь у засіданні колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

* Президент України Віктор Янукович візьме участь в урочистостях з нагоди Дня шахтаря в м. Донецьку. * Голова Верховної Ради України Володимир Литвин відвідає з робочою поїздкою Житомирську область. * Печерський районний суд продовжить розгляд справи екс-голови Державної митної служби Анатолія Макаренка й екс-начальника відділу Київської регіональної митниці Тараса Шепітька. * Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров візьме участь у розширеному засіданні колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

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