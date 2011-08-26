Резиденція посла України в Лівії зазнала нападу мародерів

Резиденція посла України в Лівії Миколи НАГОРНОГО зазнала нападу мародерів.

Про це УНІАН сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

За його словами, під час нападу в резиденції посла нікого не було, оскільки з метою безпеки всі співробітники диппредставництва перебували в будівлі посольства.

«Три дні тому в резиденцію посла проникли мародери і винесли якусь побутову, відео- й аудіотехніку. Але сказати, що резиденція була розграбована і зруйнована було б неправдою», - сказав О.ВОЛОШИН.

У середині лютого в Лівії почалися масові демонстрації з вимогою відставки правлячого країною більш як 40 років Муаммара КАДДАФІ, які згодом переросли в збройне протистояння між урядовими силами і бунтівниками.