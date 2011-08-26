Печерський райсуд Києва продовжив розгляд справи Тимошенко

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у підписанні газової угоди з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, у залі суду присутні народні депутати, журналісти та представники дипломатичних установ.

На судовий процес Ю.ТИМОШЕНКО, як і вчора, прибула без звичної коси на голові, її волосся стягнуте у пучок.

Напередодні суд в 11-й раз відмовив Ю.ТИМОШЕНКО у зміні міри запобіжного заходу.