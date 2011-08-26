Дату засідання українсько-російської комісії поки не визначено – МЗС РФ

Москва. Дату проведення п`ятого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під керівництвом президентів двох країн поки не визначено.

Про це УНІАН повідомив директор Другого департаменту країн СНД (Білорусь, Молдова, Україна) МЗС РФ Віктор СОРОКІН.

«Поки дату не визначено, але йде активна підготовка», - сказав В.СОРОКІН.

За його словами, дата переносилося, «щоб дуже добре підготуватися».

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО заявив, що вже майже підготовлені й під час найближчого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії будуть підписані дві угоди щодо Чорноморського флоту РФ. Одна регулює режим і порядок перебування військовослужбовців флоту поза межами їх дислокації, а друга - спільні дії в боротьбі зі стихійними лихами, додав він.

Раніше засідання Українсько-Російської міждержавної комісії планувалося на 29 червня, пізніше переносилося на 29 липня, проте знову було перенесено.

Засідання мало пройти в Україні.