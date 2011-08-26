ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 26 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Де знаходиться Україна 20 років потому» підготувло аналіз стану справ в країні, представивши її величезною компанією (публічне акціонерне товариство), зі своїми показниками діяльності, сильними і слабкими сторонами, можливостями та упущеннями і, звичайно ж, зі своєю структурою управління...

http://delo.ua/ukraine/ukraine20years-info/

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Також «Діло» в публікації «Тимошенко подасть на Януковича в суд за газові домовленості 2007 року» пише - екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко має намір в п'ятницю подати до Печерського районного суду заяву про відкриття кримінальної справи щодо президента Віктора Януковича, який, будучи прем'єром, у 2007 році уклав невигідну газову домовленість з Росією...

http://delo.ua/ukraine/timoshenko-podast-na-janukovicha-v-sud-za-gazovye-dogovorennosti-v-163422/

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«Діло» в публікації «Як змінився ринок нерухомості України за 20 років незалежності» пише - у складі СРСР Україна будувала 20 мільйонів кв. метрів житла і практично стільки ж промислових об'єктів. Під час розпаду Союзу вона не змогла стабілізуватися і обсяг зданих площ знизився у п'ять разів - до 4 млн кв. метрів...

http://delo.ua/ukraine/kak-izmenilsja-rynok-nedvizhimosti-ukrainy-za-20-let-nezavisimosti-163302/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Євромережа» не стане ширшою», в якому пише - третя за величиною компанія з продажу мобільних телефонів в Україні -"Євромережа" - вирішила відмовитися від відкриття нових точок. Низька рентабельність бізнесу порівняно з російським ринком робить діяльність в Україні невигідною, пояснюють в компанії. Фактично "Євромережа" втрачає позиції останні кілька років - ще за підсумками 2009 року вона займала перше місце по числу точок, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1758300

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Золоте пом'якшення», в якому пише - інвестори всього світу чекають початку нового етапу накачування економіки США грошима, що вже напередодні призвело до різкого падіння котирувань золота: 25 серпня вони досягали позначки $ 1702,44 за тройську унцію, хоча ще у вівторок золото коштувало понад $ 1900...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1758306

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Ностальгія погубила машино-будівельників», в якому пише - прийнято вважати, що машинобудівна галузь чи не найбільше постраждала від розриву технологічних зв'язків під час розпаду Радянського Союзу...

http://markets.eizvestia.com/full/nostalgiya-pogubila-mashino-stroitelej

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Кукурудзі немає місця», в якому пишуть - аграрії зібрали вже більше 30 млн т зерна і відчули брак потужностей для зберігання ще не зібраних культур, зокрема кукурудзи...

http://markets.eizvestia.com/full/kukuruze-net-mesta

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Газета «Сьогодні» у публікації «Валютна заборона: Білорусь чекає новий удар» пише - Нацбанк Білорусі заборонив продаж валюти в обмінних пунктах. Власне, за розповідями місцевих жителів, доларів-євро в їх обмінниках не було з Нового року, оскільки наявні приписи зобов'язують легально продавати валюту за офіційним курсом, а він серйозно відрізняється від курсу на чорному ринку. Ось на чорному ринку все білоруси і купують валюту...

http://www.segodnya.ua/news/14282172.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Нові розв'язки у Києві: пробок немає, а дорога з лівого на правий берег скоротилася в рази» пише - головні артерії столиці запрацювали на повну, розвантажилися й інші, куди водії «збігали» від вічних пробок...

http://www.segodnya.ua/news/14282184.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «МВФ в черговий раз відмовив. Що чекає Україну?» Пише - МВФ переніс візит місії до України на кінець жовтня. Виділення чергового траншу відкладається. Реакція ринків буде негативною, та й курс долара стане все складніше утримувати, стверджують експерти...

http://economics.unian.net/rus/detail/99856

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Персона - Стів Джобс: «На жаль, цей день настав» пише - Стів Джобс пішов з посади гендиректора Apple, найдорожчої IT-компанії світу і другої за капіталізацією компанії США...

http://www.vedomosti.ru/career/news/1349484/nezamenimyj_dzhobs

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Також «Ведомости» в публікації «У Москві всю осінь будуть розважати й годувати» пишуть - фермерські ринки, кухні-сцени, дегустаційні меню, конкурси та лекторії - до кінця осені гастрономічні фестивалі в Москві стануть однією з головних розваг...

http://www.vedomosti.ru/lifestyle/news/1349491/v_moskve_vsyu_osen_budut_razvlekat_i_kormit

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Видання «Известия» в публікації «Причини космічних аварій з'ясують прокурори» пише - в російській космічній галузі намітилася друга велика перетряска за рік. Слідом за аварією ракети-носія «Союз-У» з вантажівкою «Прогрес», що сталася у середу, в РФ відбувся цілий ряд подій...

http://www.izvestia.ru/news/498560

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Видання «Коммерсант-Россия» в публікації «Приватизація ЖКГ зупинена» пише - російський уряд готовий лише здавати в оренду комунальну інфраструктуру...

http://www.kommersant.ru/doc/1758028



(УНІАН)