Наото Кан подав у відставку з поста прем'єр-міністра Японії

Прем'єр-міністр Японії Наото КАН оголосив, що йде у відставку, а також залишає посаду лідера правлячої Демократичної партії.

Вибори нового глави партії відбудуться в понеділок, і він напевно і стане новим главою уряду, передає Радіо «Свобода».

Головні претенденти на цю посаду - колишній міністр закордонних справ Сейдзі МАЕХАРА, міністр фінансів Йосіхіко НОДА та міністр торгівлі Банрі КАЙЕДА.

Н.КАН піддавався різкій критиці у зв'язку з його недостатньо оперативною, як вважалося, реакцією на катастрофічний землетрус і цунамі 11 березня, а також важку аварію на атомній електростанції, що послідувала. Крім того, його критикували за слабку економічну політику в умовах кризи.