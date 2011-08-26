Янукович: політика компромісів з Росією допомагає відстоювати національні інтереси України

У питаннях міжнародних відносин України з Росією політика компромісів дає можливість відстоювати українські національні інтереси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Донецьку на брифінгу заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Журналісти нагадали йому, що Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив про неприпустимість для Росії запропонованої українською стороною формули співпраці з Митним союзом «3 + 1» і попросили В.ЯНУКОВИЧА озвучити офіційну позицію України з цього питання.

«У відносинах з будь-якою державою, в тому числі з Росією, завжди були, є і будуть розбіжності, що стосуються захисту національних інтересів», - сказав він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «Ми маємо свою позицію, власну, яка передбачає захист українських національних інтересів, ми проголосили політику національного прагматизму, і ми її будемо виконувати».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, своя позиція в України «завжди була, є і буде, але, безумовно, нам потрібно шукати компроміси».

Президент заявив: «Тому політика компромісів - це політика, яка дає можливість відстоювати наші національні інтереси, а в деяких питаннях робити поступки». Він підкреслив, що ці поступки «ніколи не будуть за рахунок суверенітету країни», і зазначив, що Конституція передбачає виконання Україною всіх підписаних міжнародних угод.