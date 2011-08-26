Анонс на 29 серпня

* Прес-конференція на тему: "Перспективи газових переговорів України з Росією". Учасники: Олександр Нарбут, незалежний експерт з енергетики; Михайло Гончар, керівник енергетичних програм центру "Номос".

* Круглий стіл на тему: "Важливість, особливості і складності проведення земельної реформи в Україні». Ініціатор - Центр комунікацій ІА «ЛігаБізнесІнформ». Будуть озвучені рекомендації від провідних фахівців з питань землекористування про юридичні аспекти застосування вищезгаданого закону. Запрошені: Сергій Святко, директор ДП "Земельний фонд"; Микола Калюжний, заступник голови Держагентства земельних ресурсів України; Максим Копейчиков, партнер ЮФ "Ільяшев і партнери"; Леонід Козаченко. президент ВГО "Українська аграрна конфедерація" та ін.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція голови Державного Агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислава Каськіва за результатами тендеру на розробку ТЕО «LNG-термінал» - морський термінал з прийому зрідженого природного газу. У рамках заходу також будуть оприлюднені терміни створення альтернативного каналу енергопостачання в Україну.

* У Шевченківському районному суді м. Києва відбудеться слухання справи активістів Податкового Майдану. Шістьох активістів і лідера Майдану Сергія Мельниченка звинувачують у "пошкодженні тротуарної плитки".

* Прес-конференція на тему: «Про ситуацію, що склалася на підприємствах гірничо-металургійного комплексу Запорізької області». Учасники: Сергій Комишев, перший заступник голови Центрального комітету профспілки металургів і гірників України; Валерій Козуб, голова Запорізького обкому ПМГУ; Юрій Спиридонов, голова профкому ПМГУ у ВАТ «Запорізький завод феросплавів».

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