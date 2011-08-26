Суд 22 вересня продовжить оголошення обвинувального висновку у справі Макаренка і Шепітька

Печерський районний суд Києва 22 вересня о 10.00 продовжить оголошення обвинувального висновку у кримінальній справі проти колишнього голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА та екс-начальника відділу Київської регіональної митниці Тараса ШЕПІТЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні суд продовжив зачитувати обвинувальний висновок, загальний обсяг якого перевищує 200 сторінок.

Як повідомляв УНІАН, А.МАКАРЕНКА і Т.ШЕПІТЬКА звинувачують у перевищенні службових повноважень під час розмитнення газу в 2009 році після підписання відповідних угод між НАК «Нафтогаз України» та російським ВАТ «Газпром».

5 липня цього року Апеляційний суд Києва звільнив А.МАКАРЕНКА і Т.ШЕПІТЬКА з-під варти. Суд мотивував своє рішення їх позитивними характеристиками, клопотанням поважних осіб про їх звільнення, поганим станом здоров`я А.МАКАРЕНКА і наявністю в Т.ШЕПІТЬКА неповнолітніх дітей.