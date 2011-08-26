Курс НБУ на 29.08.11

Офіційний курс НБУ на 29.08.11100 USD США - 797.0700 (на 26 серпня - 797.1500)100 EUR - 1147.9402 (на 26 серпня - 1149.8092)10 RUR - 2.7607 (на 26 серпня - 2.7600)Облікові курси банківських металів на 29.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-142436.41 (на 26 серпня-136830.80)961XAG10Срібло-3272.77 (на 26 серпня-3108.89)962XPT10Платина-145385.57 (на 26 серпня-143885.58)964XPD10Паладій-59541.13 (на 26 серпня-59626.82)

Офіційний курс НБУ на 29.08.11 100 USD США - 797.0700 (на 26 серпня - 797.1500) 100 EUR - 1147.9402 (на 26 серпня - 1149.8092) 10 RUR - 2.7607 (на 26 серпня - 2.7600) Облікові курси банківських металів на 29.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 142436.41 (на 26 серпня - 136830.80) 961 XAG 10 Срібло - 3272.77 (на 26 серпня - 3108.89) 962 XPT 10 Платина - 145385.57 (на 26 серпня - 143885.58) 964 XPD 10 Паладій - 59541.13 (на 26 серпня - 59626.82)

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