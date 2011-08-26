Головне на 26 серпня

Фінанси

Світовий банк виділить Україні 150 млн дол. додаткової позики для підтримки експорту

Рада директорів Світового банку (СБ) схвалила виділення додаткової позики для України на суму 150 млн дол. для продовження реалізації проекту з підтримки експортерів.

Про це повідомляє СБ на своєму офіційному сайті.

Додаткова позика поповнить існуючу кредитну лінію за проектом і продовжить його виконання до кінця 2014 року.

Кредит буде надано «Укрексімбанку» на термін до 30 років, у тому числі передбачено 6-річний пільговий період, гарантії по кредиту надає уряд України.

Зокрема, 45 млн дол. будуть використані банком для прямого фінансування клієнтів-експортерів, 105 млн дол. будуть спрямовані на надання кредитів фінансовим посередникам з наступним їх виділенням для експортерів.

Проект розпочато у 2006 році.

"Україні потрібен більш конкурентоспроможний і диверсифікований експорт, щоб підтвердити економічне зростання у глобальній волатильності. Цей проект був ключовим джерелом фінансування для експортерів під час кризи. Забезпечуючи додаткове фінансування зараз, ми сподіваємося продовжити його дію до одужання", - сказав директор СБ по Україні, Білорусі та Молдові Мартін РАЙЗЕР.

З моменту приєднання України до проекту СБ у 1992 році банк надав країні 7 млрд дол. по 39 проектам і програмам.

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Середня зарплата в Білорусі з грудня знизилася вдвічі - до 240 дол. на місяць

Мінськ. На сьогоднішній день білоруси почали отримувати вдвічі менше грошей у перерахунку на американський долар, ніж було в грудні 2010 року, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Як повідомляє БелТА з посиланням на Національний статистичний комітет, нарахована середня заробітна плата працівників Республіки Білорусь у липні цього року становила 1 млн. 854 тис. 517 білоруських рублів, або близько 240 доларів (за реальним курсом долара на чорному ринку). Для порівняння: в червні цей показник дорівнював 1 млн. 782 тис. 857 білоруських рублів.

Нагадаємо, що в грудні 2010 року, під час передвиборної агітації, середня зарплата в Білорусі зросла до 500 доларів.

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Експерти заявляють про можливе падіння цін на золото

Експерти заявляють про можливе падіння цін на золото та зменшення інтересу до нього з боку інвесторів.

Як зазначив у коментарі УНІАН керуючий директор "Драгон Есет Менеджмент" Андрій ЗОЛОТУХІН, сьогодні золото б`є всі рекорди зростання з однієї причини - повної невизначеності в світі. "Зараз мало хто розуміє, яка буде інфляція в розвинених країнах, які будуть дії урядів з підтримки своїх економік, і які будуть в результаті паритети між світовими валютами", - сказав він. І оскільки, на думку експерта, перераховане вище залежить не від фундаментальних причин, які можна передбачити, а від дій або бездіяльності окремих високопоставлених чиновників, то прогнозування ситуації практично неможливо. "Тому люди і вважають за краще перечекати такий неспокійний час у золоті. А оскільки золото дуже сильно зросло, почали шукати, що ще не зросло, при цьому досить стабільно і не дуже залежить від ЄС або США, - таким чином дісталися до франка та ієни", - сказав А.ЗОЛОТУХІН. Проте, за його словами, потрібно розуміти, що як тільки вся ця невизначеність пройде, тут же пропаде інтерес до золота, і ціни на нього впадуть. "Останні 10 років золото зростало в ціні. Але 20 років до цього воно падало... Така ж ситуація з падінням золота може очікувати нас і тепер, але тільки після стабілізації у світовій економіці", - зазначив А.ЗОЛОТУХІН.

За словами директора аналітичного департаменту інвестиційної групи "Сократ" Івана ПАНІНА, "золото є активом тихої гавані, в яку біжать інвестори з більш ризикових інструментів". Як відзначив аналітик, сьогодні золото коштує на 32% дорожче, ніж на початку року, і це тільки після майже восьми місяців. У 2010 р. ціна золота зросла на 29,5%, в 2009 р. - на 24,7%, в 2008 р. - на 5,8%. Золото почало бурхливе зростання з липня місяця (з 1-го липня золото подорожчало на 26,6%, або 400 дол.) на фоні проблем з державними боргами низки країн єврозони. Масла у вогонь додало зниження кредитного рейтингу США.

"Ми вважаємо, що таке бурхливе зростання може обернутися настільки ж різкою корекцією. Можлива стабілізація макроекономічних показників ряду ключових країн світової економіки в 3-му і 4-му кварталах може змінити настрій інвесторів, яких знову може зацікавити ринок акцій", - зазначив І.ПАНІН.

Він також підкреслив, що "уповільнення світової економіки не є кризою, тому про кризу говорити рано". За його словами, найбільш цікавими інструментами на фондовому ринку залишаються акції перспективних компаній, тобто тих, які можуть генерувати стабільні зростаючі грошові потоки.

Нагадаємо, за підсумками цього тижня золото може подешевшати вперше за вісім тижнів - інвестори фіксували прибуток після зльоту цін до історичного максимуму 1 911,46 дол. за унцію у вівторок, 23 серпня. У той же час, ф`ючерси, які 23 серпня досягли рекордно високого рівня, на наступний день впали на 5,6%.

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ПЕК

На переоснащення держшахт буде залучено 2,5 млрд грн кредитів

Державне підприємство «Вугілля України» веде переговори з українськими та іноземними банками про залучення 2,5 млрд грн кредитів для виконання програм технічного переоснащення державних вуглевидобувних підприємств.

Про це в інтерв`ю в офіційній пресі заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор ПОПОВИЧ.

За його словами, отримання кредитних коштів очікується в поточному кварталі.

І.ПОПОВИЧ зазначив, що з другої половини 2010 року за рахунок довгострокових кредитів ряду банків державні вугледобувні об`єднання придбали обладнання для 88 лав на загальну суму понад 1 млрд грн. Завдяки позиками введено в експлуатацію 43 лави, 35 лав знаходяться в активній стадії фінансування, поставок та монтажу обладнання.

Крім того, в рамках лізингових програм для держшахт закуплено обладнання на 1,1 млрд грн, поставлене зарубіжними лізинговими компаніями. Це дало можливість ввести в роботу 4 високонавантажених лави, а також відновити роботу шахти «Горська» (ДП «Первомайськвугілля», Луганська обл.), Видобуток на якій було припинено у 2006 році.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 року «Вугілля України» відкрив у ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" («Укрексімбанк») кредитну лінію на суму 1 млрд грн. Кредитна лінія відкрита на період з грудня 2010 року по грудень 2011 року.

Залучені в банку кошти планувалося спрямувати на закупівлю гірничо-шахтного обладнання на умовах фінансового лізингу для державних вуглевидобувних підприємств. Передбачалося, що «Вугілля України» буде виступати адміністратором кредитного ресурсу, перерозподіляючи його на конкретні проекти на державних вуглевидобувних підприємствах через інвестиційний фонд з підтримки держшахт.

Довідка УНІАН. ДП "Вугілля України" є оператором оптового ринку вугільної продукції України. У рамках реформування державного вугільного сектора підприємство планується ліквідувати у 2012 році.

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НКРЕ та Мінрегіонбуд передадуть Нацкомпослуг копії ліцензій тепло- і водопостачальних підприємств

Кабінет Міністрів рекомендував Національній комісії регулювання електроенергетики і Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства передати Національній комісії регулювання ринку комунальних послуг копії ліцензій тепло- і водопостачальних підприємств.

Про це йдеться у розпорядженні уряду № 791-р від 17 серпня ц.р., розміщеному на урядовому порталі.

Зокрема, Кабмін рекомендував НКРЕ та Мінрегіонбуду надати в місячний термін Нацкомісії регулювання ринку компослуг завершені в установленому порядку копії виданих ліцензій на ведення господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, яка виробляється на теплоцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), поставки та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, централізованого водопостачання і водовідведення та ліцензійних справ.

Як зазначається у повідомленні, крім зазначених документів, Нацкомуслуг також повинні надати копії нормативно-правових актів з питань визначення ліцензійних умов ведення госпдіяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, яка виробляється на теплоцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або відновлюваних джерел енергії), поставки та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, централізованого водопостачання і водовідведення; здійснення контролю над дотриманням зазначених ліцензійних умов; формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання, на централізоване водопостачання та водовідведення.

У документі також сказано, що Нацкомуслуг розміщується по вул. Димитрова, 24 у Києві на умовах оренди.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг має намір перевірити тарифи тепло- і водопостачальних підприємств до кінця поточного року.

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Росія з 1 вересня збільшить мито на експорт нафти на 1,3%

Уряд Російської Федерації затвердив збільшення експортного мита на нафту з 1 вересня на 5,9 долара, або на 1,3%, - до 444,1 долара за тонну з нинішніх 438,2 долара за тонну.

Відповідна постанова розміщена у випуску "Российской газеты" (номер за 26 серпня ц.р.), передає РІА "Новости".

Пільгове експортне мито на нафту для ряду родовищ Східного Сибіру і Північного Каспію складе 205,1 долара за тонну проти діючої в серпні ставки 201 долар за тонну.

Мито на світлі нафтопродукти з 1 вересня зросте до 297,5 долара за тонну з нинішніх 293,6 долара за тонну, на темні нафтопродукти - до 207,4 долара за тонну з 204,6 долара за тонну.

Мита на темні та світлі нафтопродукти розраховуються за методикою, затвердженою постановою уряду РФ від 27 грудня 2010 року. Згідно з цим документом, мита на темні нафтопродукти з лютого 2011 року становлять 46,7%, а на світлі - 67% від нафтового мита.

До світлих нафтопродуктів, на які поширюються мита, відносяться легкі дистиляти, середні дистиляти, газойлі, бензол, толуол, ксилоли. До темних нафтопродуктів віднесені рідкі палива, масла, відпрацьовані нафтопродукти; нафтовий вазелін, мінеральні воски та аналогічні продукти; нафтовий кокс, нафтовий бітум та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід.

У вересні збережеться чинна методика розрахунку експортного мита на бензини: мито на прямогонний і товарний бензин з 1 травня 2011 року було підвищено до 90% від мита на сиру нафту на тлі проблем з бензином у ряді регіонів РФ. Ставка експортного мита на бензин з 1 вересня зросте до 399,7 долара за тонну з діючих 394,4 долара за тонну. Експортне мито на зріджений газ з 1 вересня підвищиться до 192 доларів за тонну з нинішніх 182,8 долара за тонну.

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Ціни на скраплений газ в Україні змінилися різноспрямовано

Вартість скрапленого газу на роздрібному ринку за тиждень з 17 по 25 серпня змінилася різноспрямовано.

Про це УНІАН повідомили у «Консалтинговій групі А-95».

Зокрема, у мережі АЗС WOG у деяких регіонах ціни на газ знизилися на 15-20 коп. - до 6,90-6,95 грн/л. У більшості областей вартість пропану в даній мережі не змінилася - 7,10 грн/л.

Схожі цінові коригування зафіксовані також у мережі АЗС ОККО - в декількох регіонах ціни впали на 6-14 коп. - до 6,95-6,99 грн/л.

Разом з цим, зростання цін на скраплений газ відзначено на АЗС «Веста». Так, зріджений газ у цій мережі подорожчав на 10-25 коп., залежно від області - до 7,05-7,30 грн/л.

В інших великих мережах - «Приват», «ЛУКОЙЛ», «Газовик», «Надія», «Авантаж» - ціни залишилися практично без змін порівняно з минулим тижнем.

У регіональному розрізі найбільше падіння вартості скрапленого газу на АГЗП зафіксовано у Луганській (в середньому на 17 коп. - до 6,63 грн/л), Кіровоградській (на 10 коп. - до 6,84 грн/л) і Житомирській областях (на 8 коп. - до 6,84 грн/л). Навпаки, у Одеській і Закарпатській областях газ подорожчав на 6 коп. і 5 коп. - до 7,18 грн/л і 6,93 грн/л відповідно.

За словами учасників ринку, незабаром варто очікувати зниження вартості скрапленого газу в роздробі внаслідок зниження «прокачувань», як за рахунок високої ціни на газ порівняно з бензином А-95, так і за рахунок сезонного фактору.

Нагадаємо, після місячної перерви 30 серпня відбудеться аукціон ПАТ «Укртатнафта», на який компанія виставила трохи більше 5 тис. т газу. На думку трейдерів, даний ресурс дозволить знизити брак газу на ринку, і посприяти зниженню цін на АГЗП. Як повідомлялося, на початку липня роздрібні ціни на скраплений газ різко підвищилися внаслідок дефіциту газу на внутрішньому ринку. Учасники ринку серед основних причин нестачі виділяють труднощі з розмитненням газу, а також зростання експортних поставок скрапленого газу з Лисичанського НПЗ.

На початку серпня внаслідок загострення ресурсного забезпечення ринку і відповідного зростання оптової вартості пропан-бутану ціни на скраплений газ в найбільших роздрібних мережах вже перевищили 7 грн/л.

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Будівництво

Прокуратура порушила справу за фактом хуліганства під час мітингу проти будівництва на Троєщині

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого 18 серпня під час стихійного мітингу мешканців масиву Троєщина проти будівництва торговельного центру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури столиці.

У Києві 18 серпня 2011 року відбувся стихійний мітинг мешканців житлового масиву «Вигурівщина-Троєщина», які протестували проти проведення будівництва житлових будинків з об’єктами обслуговування на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці, нагадується у повідомленні.

Групи невстановлених осіб, як зі сторони протестуючих проти будівництва, так і зі сторони тих, які знаходилися за огорожею на території будівельного майданчика, порушуючи громадський порядок та діючи з особливою зухвалістю, неодноразово кидали камінням одне в одного та інших громадян, завдаючи тілесних ушкоджень.

Внаслідок таких протиправних дій жінка 1940 року народження отримала травму голови.

За даним фактом хуліганства прокуратурою Деснянського району м. Києва 23 серпня порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненого групою осіб.

Розслідування кримінальної справи доручено Деснянському райуправлінню ГУ МВС України в м. Києві.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня на Троєщині було жорстоко побито людей, які захищали зелену територію біля своїх будинків на вулиці Маяковського. Ввечері близько тисячі мешканців мікрорайону зібралися біля будмайданчику і намагалися не пропустити на нього будівельну техніку. Проти людей було застосовано сльозогінний газ, декілька осіб отримали травми важкими предметами.

Лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» в Київраді Тетяна МЕЛІХОВА і столична організація партії «Фронт Змін» заявили, що будівництво торгового центру на Маяковського ведеться незаконно.

У свою чергу «Київміськбуд» заявляє про законність будівництва торговельного центру на ділянках 72,73,74 на житловому масиві «Вигурівщина-Троєщина» в Деснянському районі Києва.

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Нацагентство з підготовки до Євро-2012 вибере готелі для відшкодування відсотків за кредитами

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів 21 вересня проведе конкурс з визначення власників об`єктів інфраструктури розміщення, яким будуть частково відшкодовані відсотки за користування кредитами, наданими банками для будівництва, реконструкції та переоснащення таких об`єктів в рамках підготовки та проведення в Україні Євро-2012.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр» (№ 155 від 26 серпня ц.р.).

Згідно з повідомленням, заявки на участь у конкурсі приймаються з 26 серпня по 2 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою № 760 від 6 липня ц.р. затвердив Порядок та умови здійснення часткового відшкодування відсотків за користування кредитами, наданими банками для будівництва, реконструкції та переоснащення об`єктів інфраструктури розміщення в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Відшкодування здійснюється власникам об`єктів інфраструктури розміщення, зазначеним у Державній цільовій програмі підготовки та проведення в Україні Євро-2012, які будуть надавати послуги з тимчасового розміщення (проживання) осіб, акредитованих УЄФА, в готелях категорії 5, 4 і 3 зірки, і залучили кредити, надані банками для будівництва, реконструкції та переоснащення таких об`єктів в рамках підготовки до Євро-2012.

Відшкодування виплачується щомісяця в розмірі, що становить різницю між сумою нарахованих та сплачених у поточному році у відповідності з кредитним договором відсотків за користуванням кредитами та сумою, яка виплачується позичальником за рахунок власних ресурсів (не менше 8% річних), але не більше 10% річних.

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КМДА вирішила розмістити Музей історії Києва у скандальній новобудові біля метро “Театральна”

Музей історії Києва буде розміщений у будівлі на вул. Богдана Хмельницького, 7, поблизу станції метро «Театральна», проти будівництва якої декілька років виступають кияни.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, голова КМДА Олександр ПОПОВ домовився з інвестором про безкоштовну передачу будівлі на вул. Богдана Хмельницького, 7 у власність киян.

«На жаль, питання розміщення експозиції Музею історії Києва виникло дуже давно, але та робота, яку я провів зі своїми колегами, дає нам сьогодні перспективи вирішення цього питання. А саме - розміщення Музею історії Києва у будинку на вул. Богдана Хмельницького, 7», – сказав О.ПОПОВ.

За його словами, інформація, яку розповсюджують деякі депутати про розташування експозиції та фондів Музею історії Києва у четвертій вежі Київської фортеці, не відповідає дійсності.

«Декілька місяців тому я мав розмову із директором музею щодо можливого розміщення експозиції у будівлі на вул. Богдана Хмельницького, 7, і лише заручившись його підтримкою, розпочав переговори з інвестором», – запевняє голова КМДА.

Крім того, О.ПОПОВ наголосив, що готовий розглянути пропозиції людей, які проживають у сусідньому будинку, і для кого сусідство із будівлею на вул. Богдана Хмельницького, 7 створює певний дискомфорт, стосовно обміну їхніх помешкань на квартири в інших районах міста.

«Таким чином ми могли б врахувати й інтереси громади міста, і тих, хто проживає у сусідньому будинку», – сказав керівник міськдержадміністрації.

Також він зазначив, що оскільки у будівлі на вул. Богдана Хмельницького, 7 буде розміщено не торговельні ряди, а музейні експонати, – це суттєво зменшить навантаження на підземну інфраструктуру, чого так боялися кияни.

Як повідомляв УНІАН, вже 5 років кияни вимагають скасувати дозвіл на роботи з будівництва торговельно-офісного центру на вулиці Богдана Хмельницького, 7, і ввести мораторій на забудову центру міста.

У 2007 році будівництво в районі станції метро "Театральна" було визнане небезпечним для метро. Після цього Київрада скасувала своє попереднє рішення про землевідведення, але забудовник з цим не погодився і оскаржив його в суді.

Будівництво біля станції метро “Театральна” поновилося на початку грудня 2010 року.

Представники уряду і столичної влади неодноразово заявляли, що будівництво ТОЦ біля станції метро «Театральна» буде припинено.

28 березня Київський апеляційний господарський суд визнав незаконним будівництво на вул. Б.Хмельницького поблизу станції метро «Театральна». Таким чином суд задовольнив апеляційну скаргу Генеральної прокуратури.

*** 5 років тому Музей історії Києва виселили із Кловського палацу, а нове приміщення влада досі не надала.

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Промисловість

Зростання ВВП у липні склало 7,5%

За даними Департаменту економічного аналізу та прогнозування Національного банку України, зростання валового внутрішнього продукту України у липні 2011 року склало близько 7,5% в річній зміні.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

У Нацбанку відзначають, що сільськогосподарське виробництво мало визначальний вплив на динаміку, як індексу виробництва базових галузей (у липні 10,8% у річному вимірі), так і ВВП.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва у липні поточного року порівняно з липнем 2010 року склало 8,7%, в січні-липні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року - 8,7%. У липні порівняно з червнем ц.р. зростання промвиробництва склало 2,2%.

Крім цього, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час відкриття виставки «Барвиста Україна» з посиланням на дані Держстату повідомив, що за сім місяців поточного року приріст валового внутрішнього продукту склав 5%.

Довідка УНІАН. У державному бюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%.

Європейський банк реконструкції та розвитку підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2011 р. порівняно з травневим прогнозом на 0,5 п.п. - до 5%.

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Україна володіє до 8% обсягів світового запасу метану – Янукович

Україна володіє додатковим енергетичним ресурсом – шахтним газом метаном, обсяги якого в країні значні й становлять до 8% наявних світових запасів цього енергоносія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в Донецьку Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на Всеукраїнських урочистих зборах, присвячених Дню шахтаря.

«За наявними оцінками, у вугільних пластах України запаси газу метану оцінюються в близько 12 трильйонів кубометрів, а це 4–8% наявних світових запасів цього енергоносія», - констатував В.ЯНУКОВИЧ. Він підкреслив, що країні потрібно використовувати ці запаси, розвивати видобуток метану, що також приведе й до збільшення безпеки шахтарів.

«Розвиток його (метану) видобутку – це підвищення безпеки праці шахтарів, сотні нових робочих місць у вугільних регіонах, освоєння сучасних технологій і, що дуже важливо – зміцнення енергетичної безпеки країни», – заявив В.ЯНУКОВИЧ. При цьому він додав, що, саме «модернізація вугільної промисловості дозволить ефективно використовувати додатковий енергетичний ресурс – газ метан».

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Соцполітика

Середня зарплата у липні зросла на 16% - до 2 тис. 749 грн

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у липні 2011 року зросла на 16,1% порівняно з липнем 2010 року, і на 1 серпня склала 2 749 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Порівняно з червнем ц.р. у липні середня зарплата зросла на 1,5%.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні у липні ц.р. спостерігався у Києві (4 171 грн), а також у Донецькій (3 187 грн) та Київській областях (2 852 грн). Найнижчий - у Тернопільській (1 954 грн), Чернігівській (2 089 грн) та Херсонській областях (2 106 грн).

За даними Держстату, в січні-липні 2011 року Фонд оплати праці був нарахований у розмірі 192,313 млрд грн.

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Індекс реальної зарплати в Україні за сім місяців зріс на 7,6%

Індекс реальної заробітної плати в Україні у січні-липні 2011 року зріс на 7,6%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, в липні ц.р. індекс реальної зарплати зріс на 2,9% порівняно з червнем і на 4,8% порівняно з липнем 2010 року.

Найвище зростання індексу зарплати в Україні в січні-липні ц.р. зафіксоване у Київській (12%), Донецькій (10,7%) та Вінницькій областях (9,6%).

Як повідомляв УНІАН, індекс реальної заробітної плати в Україні у січні-червні 2011 року зріс на 8,1%.

За даними Держстату, в червні ц.р. індекс реальної зарплати зріс на 1,9% порівняно з червнем 2010 року і на 4,9% порівняно з травнем ц.р.

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Завтра в Україні очікується суха, тепла погода

Завтра в Україні очікується суха, тепла погода.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура у західних областях та південній частині вночі 14-19°, вдень 24-29°, на Закарпатті до 32° (в Карпатах вночі 10-15°, вдень 18-23°); на решті території вночі 8-13°, вдень 22-27°.

У Київській області у суботу опади не очікуються. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень близько 25°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 22-24° (в районі Одеси 19°, Чорноморського 15°), у Дніпрі біля Києва 20°.

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