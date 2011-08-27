Міліціонер законно застосував спецзасіб проти прихильниів опозиції 24 серпня – Поліщук

12:04, 27 серпня 2011
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Співробітник спецпідрозділу міліції «Беркут» законно застосував спецзасіб - балончик з аерозолем - під час протистояння співробітників міліції з прихильниками опозиції в День Незалежності 24 серпня в Києві.

Про це УНІАН заявив начальник Відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України у Києві Володимир ПОЛІЩУК.

"Результати перевірки встановили, що співробітник міліції діяв без порушень, законно, у повній відповідності із законом України про міліцію", - сказав В.ПОЛІЩУК.

Разом з тим, він не уточнив, який спецзасіб був у балончику.

В.ПОЛІЩУК нагадав, що ГУ МВС України у Києві провело перевірку законності застосування співробітником спецпідрозділу "Беркут" спецзасобу - балончика з аерозолем – під час забезпечення правопорядку 24 серпня в Києві.

За його словами, законність застосування міліціонером спецзасобу підтверджується фото- і відеоматеріалами. "І на фото, і на відео видно, що застосування цього спецзасобу відбувалося саме в тому час, коли його товариш по службі був збитий з ніг мітингувальниками, які здійснювали стосовно нього протиправні дії і таким чином загрожували його здоров`ю", - заявив В.ПОЛІЩУК.

Він також підтвердив інформацію про порушення кримінальної справи за даним фактом за ч.3 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство) й зазначив, що справу розслідує слідче правління главку.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що у центрі Києва десятки учасників пішої ходи прихильників опозиції отримали травми внаслідок застосування бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут» сльозогінного газу.

25 серпня у столичній міліції підтвердили, що під час спроби прихильників опозиції прорвати міліцейський кордон, хтось із бійців «Беркуту» застосував «якусь аерозоль». Зокрема, в ЦЗГ ГУ МВС України в м. Києві зазначили, що «хтось із бійців «Беркуту» дійсно застосував якусь аерозоль, це видно на відео, цей факт очевидний. Але, що це була за аерозоль, невідомо. Можливо, засіб від тарганів».

У свою чергу начальник Головного штабу МВС України Анатолій ЛАЗАРЄВ на прес-конференції наголосив, що проводиться перевірка цього випадку. І в разі, якщо цей факт буде доведено, винний міліціонер буде покараний. Зокрема, А.ЛАЗАРЄВ зазначив, що також проводиться опитування громадян, які були свідками цього випадку.

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