У Примор'ї РФ зафіксовано три випадки нападу акули на людей
13:09, 27 серпня 2011Різне
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У Примор`ї РФ зафіксовано три випадки нападу акули на людей
Як передає РІА «Новости», 17 серпня акула напала на 25-річного чоловіка в бухті Теляковського, відкусивши йому кисті рук.
Днем пізніше, 18 серпня, біля острова Желтухіна акула напала на 16-річного хлопця, покусавши йому ноги.
Третій напад акули на відпочиваючого стався 27 серпня на "дикому" пляжі селища Слов`янка в Хасанському районі Примор`я. Чоловіка було доставлено до лікарні з пошкодженням передпліччя і подряпинами на тілі.
На піймання акул відправилися сім риболовецьких суден із професійними рибалками і вченими на борту.
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