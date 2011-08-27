У самопроголошеній Абхазії обрано нового Президента

У самопроголошеній республіці Абхазія обрано нового Президента.

Як передає РІА «Новости», за попередніми офіційними даними республіканської ЦВК, третім Президентом Абхазії став віце-президент Олександр АНКВАБ, набравши 54,86% голосів.

Таким чином, другий тур виборів не знадобиться - для перемоги в першому кандидат мав набрати 50% плюс один голос.

Друге місце на виборах зайняв прем`єр-міністр Сергій ШАМБА з 21,04%. Замикає список лідер опозиції Рауль ХАДЖИМБА, за якого проголосували 19,83% виборців.

Дострокові президентські вибори в Абхазії відбулися 26 серпня. Рішення про їх проведення було ухвалене у зв`язку зі смертю її колишнього Президента Сергія Багапша наприкінці травня.

Як повідомлялося, Республіка Абхазія – самопроголошена держава на східному побережжі Чорного моря, де-юре автономна республіка у складі Грузії. У 1992 році сепаратистський уряд республіки проголосив незалежність від Грузії, що наступного року спричинило грузинсько-абхазьку війну.

Після російсько-грузинської війни 2008 року незалежність Абхазії визнали Росія, Нікарагуа, Венесуела і Науру. Решта країн світу визнає Абхазію частиною Грузії в статусі автономної республіки.