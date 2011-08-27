Президент України привітав главу Молдови з Днем незалежності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ направив вітання тимчасово виконуючому обов`язки Президента Республіки Молдова Маріану ЛУПУ з нагоди 20-ї річниці незалежності Республіки Молдова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

Як йдеться у вітанні В.ЯНУКОВИЧА, «в Україні високо оцінюють поглиблення добросусідських відносин між Україною та Республікою Молдова, імпульс яким надала і наша з Вами нещодавня зустріч».

За словами Президента України, продемонстровані останнім часом значний прогрес у вирішенні актуальних питань двосторонніх відносин та продуктивний діалог на євроінтеграційному напрямі є міцним фундаментом для розвитку ефективного українсько-молдовського співробітництва і реалізації досягнутих домовленостей.

В.ЯНУКОВИЧ побажав М.ЛУПУ міцного здоров`я та успіхів у відповідальній державній діяльності, а дружньому молдовському народові – благополуччя і процвітання.