ЄС не визнає президентські вибори в Абхазії

Європейський Союз не визнає "конституційні та юридичні рамки" президентських виборів в Абхазії.

Як передає РІА «Новости», про це заявила глава дипломатії ЄС Кетрін ЕШТОН.

"Європейський Союз підтверджує свою підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії, визнаних міжнародним правом. Європейський Союз хотів би підкреслити в цьому контексті важливість Женевських міжнародних дискусій щодо забезпечення безпеки і стабільності в регіоні", - йдеться в заяві К.ЕШТОН.

Як повідомлялося, на виборах глави Абхазії, яку ЄС відмовляється визнати як незалежну державу і вважає частиною Грузії, отримав перемогу Олександр АНКВАБ, який набрав у першому турі 54,9% голосів.

Проведення 26 серпня дострокових виборів глави Абхазії пов`язане зі смертю у травні президента Сергія Багапша.