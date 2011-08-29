Прем'єр-міністром Японії стане Іосіхіко Ноду

Лідером правлячої Демократичної партії Японії, який стане прем`єр-міністром, за результатами внутрішньопартійних виборів вибрано голову Мінфіну Іосіхіко НОДУ.

Як передає РІА «Новини», за нього проголосували 215 із 395 присутніх на виборах депутатів парламенту від Демократичної партії.

Йому не вдалося перемогти в першому турі виборів голови партії, що проводилися сьогодні, у другому турі він "змагався" з міністром економіки і промисловості Банрі КАЙЕДОЮ. За Б.КАЙЕДУ проголосували 177 депутатів. Три бюлетені визнано недійсними.

Необхідність обрання нового лідера Демпартії виникла після того, як Наото КАН 26 серпня оголосив про свою відставку з поста прем`єра і лідера правлячої Демократичної партії.

Нового прем`єра Японії обирають депутати парламенту шляхом голосування. Таким чином, прем`єр-міністром країни прогнозовано стає лідера правлячої партії Японії.