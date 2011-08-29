ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 29 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «WikiLeaks: США завжди виступали за усунення «Росукренерго» з газового ринку України» пише - уряд США завжди підтримував усунення посередників «Росукренерго» і «Укргазенерго» з газового ринку України. Про це йдеться у депеші посла США в Україні Вільяма Тейлора від 8 січня 2008 року, оприлюдненій на сайті WikiLeaks...

http://delo.ua/ukraine/wikileaks-ssha-vsegda-vystupali-za-ustranenie-rosukrenergo-sg-163511/

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Також «Діло» в публікації «Янукович відвоював у парламентау дачу Брежнєва» пише - престижний пансіонат «Гліцинія» під Ялтою, де любили відпочивати вищі радянські керівники Микита Хрущов, Леонід Брежнєв і Михайло Горбачов, знову перейшов від Верховної Ради в управління Держуправління справами при президенті...

http://delo.ua/ukraine/janukovich-otvoeval-u-parlamenta-dachu-brezhneva-163523/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Газ на газ не припадає», в якому пише - Україна шукає нові важелі впливу на "Газпром". Напередодні чергового раунду переговорів про вартість російського газу Міненерго запропонувало внести зміни в основний енергетичний документ країни - стратегію розвитку галузі до 2030 року. Згідно з цими пропозиціями, імпорт газу з РФ повинен найближчими роками скоротитися на дві третини. Експерти сумніваються як у тому, що Україна у такі стислі терміни здатна знайти заміну російському газу, так і в легітимності таких дій...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1760322

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Гривню скинули з коррахунків», в якому пише - залишки на коррахунках українських банків у серпні знизилися до п'ятирічного мінімуму - 12 млрд грн. Ліквідність з ринку вилучили Нацбанк і Мінфін для того, щоб підтримати стабільний курс гривні й утримати інфляцію на низькому рівні. Це вже призвело до подорожчання коротких грошей - наприкінці минулого тижня почалася друга хвиля зростання вартості кредитів овернайт до 10%. За цим може послідувати підвищення ставок по депозитам і кредитам...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1760342

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Кабмін підсобив Росії», в якому пише - Росія починає кампанію зі стимулювання експорту зерна з країни. Основне місце в ній відведено українській портовій інфраструктурі, яка зараз не задіяна через власний млявий експорт і тому попрацює на благо конкурентів...

http://state.eizvestia.com/full/kabmin-podsobil-rossii

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Бернанке натякнув на підтримку», в якому пишуть - минулого тижня український ринок акцій продовжив слідувати тенденціям більш розвинених ринків. За підсумками останньої торговельної сесії тижня індекс Української біржі знизився на 2,57% - до 1605,19 пункту при обсязі торгів 110,3 млн грн, а індекс ПФТС впав на 3,8% - до 629,72 пункту, обсяг торгів склав 843,7 млн грн.

http://finance.eizvestia.com/full/bernanke-nameknul-na-podderzhku

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Газета «Сьогодні» у публікації «Новий політсезон: вирок Тимошенко, звільнення в Кабміні та доля Азарова» пише - літо-2011 не було нудним. На тлі судів над Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком проводилися акції як щодо об'єднання партій влади, так і щодо зближення опозиційних сил. І ця прелюдія гарантує: політсезон, що починається, буде ще цікавішим. Вже найближчими тижнями нас чекають закінчення процесів у Печерському суді та початок баталій у Верховній Раді, ключовою серед яких буде битва за новий закон про вибори парламенту. А слідом за цим - початок передвиборної кампанії, пенсійна і земельна реформи, нові справи з корупції та ін. І коли Україні піде на наступні літні канікули, щоб провести Євро-2012, вона буде багато в чому не схожою на сьогоднішню..

http://www.segodnya.ua/news/14282698.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Найжахливіший шторм в Україні за останні 10 років: люди йшли купатися, розуміючи, що можуть загинути» пише - найсильніший шторм вирував у селищі Новий Світ під Судаком. Там хвилі збивали з ніг, тих, хто купався і тягли їх під воду. Незважаючи на попередження рятувальників, відпочиваючі лізли в море, хвилювання якого становило чотири бали...

http://www.segodnya.ua/news/14282734.html

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«Сьогодні» у публікації «Гривна буде стабільною до кінця осені - потім вдарить криза» подає аналітичний прогноз: що буде з гривнею, ціною на газ і продажем землі...

http://www.segodnya.ua/news/14282790.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Росія повернеться до економічного зростання тільки у 2014 р.» пише - російська економіка почне оживати не раніше 2014 р.: попереду ще два «повзучих» роки, прогнозує Мінекономрозвитку. За сім років з моменту кризи Росія виросте на третину менше світової економіки...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1350966/rossii_nuzhno_100

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Також «Ведомости» в публікації «Іноземні інвестори швидко розбирають гроші з фондів російських акцій» пишуть - інвестори виводять гроші з Росії небувалими темпами. За тиждень фонди, що вкладають у російські акції, втратили майже $ 500 млн - рекордний відтік за п'ять років...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1350962/huzhe_chem_v_2008m

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Видання «Известия» в публікації «NASA не платить російським постачальникам» пише - американське космічне агентство заборгувало вченим за нейтронну гармату для марсохода...

http://www.izvestia.ru/news/498758

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Видання «Коммерсант-Россия» в публікації «WikiLeaks розсекретив значення Росії» пише - оприлюднена чергова партія депеш американських дипломатів...

http://www.kommersant.ru/doc/1760261

(УНІАН)